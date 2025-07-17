- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
38 (79.16%)
Loss Trade:
10 (20.83%)
Best Trade:
1.26 USD
Worst Trade:
-2.23 USD
Profitto lordo:
12.58 USD (1 685 pips)
Perdita lorda:
-10.03 USD (1 129 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.66%
Massimo carico di deposito:
15.97%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
26 (54.17%)
Short Trade:
22 (45.83%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.33 USD
Perdita media:
-1.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.55 USD (3)
Crescita mensile:
-3.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.99 USD (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.65% (6.99 USD)
Per equità:
1.72% (2.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|-1
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|326
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|386
|EURUSD
|-123
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.26 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.94 USD
Massima perdita consecutiva: -5.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
2 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
11
100%
48
79%
1%
1.25
0.05
USD
USD
6%
1:200