Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real18
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
38 (79.16%)
Loss Trade:
10 (20.83%)
Best Trade:
1.26 USD
Worst Trade:
-2.23 USD
Profitto lordo:
12.58 USD (1 685 pips)
Perdita lorda:
-10.03 USD (1 129 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.94 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.66%
Massimo carico di deposito:
15.97%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
26 (54.17%)
Short Trade:
22 (45.83%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.33 USD
Perdita media:
-1.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.55 USD (3)
Crescita mensile:
-3.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.99 USD (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.65% (6.99 USD)
Per equità:
1.72% (2.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 13
AUDUSD 10
EURUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2
USDJPY -1
AUDUSD 3
EURUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 326
USDJPY -3
AUDUSD 386
EURUSD -123
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.26 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.94 USD
Massima perdita consecutiva: -5.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
2 più
Non ci sono recensioni
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.31 12:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.