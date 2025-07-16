СигналыРазделы
Kang Kai Loon

KKL

Kang Kai Loon
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
414 (75.00%)
Убыточных трейдов:
138 (25.00%)
Лучший трейд:
77.54 USD
Худший трейд:
-101.15 USD
Общая прибыль:
3 561.97 USD (1 533 336 pips)
Общий убыток:
-3 561.07 USD (2 603 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (48.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
221.55 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
21.21%
Макс. загрузка депозита:
51.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
237 (42.93%)
Коротких трейдов:
315 (57.07%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
8.60 USD
Средний убыток:
-25.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-188.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-214.28 USD (4)
Прирост в месяц:
3.44%
Годовой прогноз:
41.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
613.45 USD
Максимальная:
613.45 USD (94.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.55% (387.06 USD)
По эквити:
43.89% (209.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 305
BTCUSD 103
EURUSD 85
USDJPY 22
XTIUSD 20
NAS100 12
US30 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -177
BTCUSD 100
EURUSD -118
USDJPY 18
XTIUSD 63
NAS100 86
US30 29
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.3K
BTCUSD -1.1M
EURUSD 1.1K
USDJPY -527
XTIUSD 211
NAS100 35K
US30 23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.54 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +48.23 USD
Макс. убыток в серии: -188.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
