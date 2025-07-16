- Прирост
Всего трейдов:
552
Прибыльных трейдов:
414 (75.00%)
Убыточных трейдов:
138 (25.00%)
Лучший трейд:
77.54 USD
Худший трейд:
-101.15 USD
Общая прибыль:
3 561.97 USD (1 533 336 pips)
Общий убыток:
-3 561.07 USD (2 603 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (48.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
221.55 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
21.21%
Макс. загрузка депозита:
51.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
237 (42.93%)
Коротких трейдов:
315 (57.07%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
8.60 USD
Средний убыток:
-25.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-188.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-214.28 USD (4)
Прирост в месяц:
3.44%
Годовой прогноз:
41.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
613.45 USD
Максимальная:
613.45 USD (94.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.55% (387.06 USD)
По эквити:
43.89% (209.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|BTCUSD
|103
|EURUSD
|85
|USDJPY
|22
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-177
|BTCUSD
|100
|EURUSD
|-118
|USDJPY
|18
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.1M
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|-527
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
Лучший трейд: +77.54 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +48.23 USD
Макс. убыток в серии: -188.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
