- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
42 (63.63%)
Loss Trade:
24 (36.36%)
Best Trade:
45.66 USD
Worst Trade:
-82.14 USD
Profitto lordo:
372.62 USD (36 958 pips)
Perdita lorda:
-734.54 USD (144 880 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (221.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
221.55 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
10.58%
Massimo carico di deposito:
20.22%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
29 (43.94%)
Short Trade:
37 (56.06%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-5.48 USD
Profitto medio:
8.87 USD
Perdita media:
-30.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-188.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.28 USD (4)
Crescita mensile:
-6.24%
Previsione annuale:
-75.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
387.06 USD
Massimale:
387.06 USD (59.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.55% (387.06 USD)
Per equità:
43.89% (209.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|XTIUSD
|4
|NAS100
|3
|EURUSD
|2
|BTCUSD
|2
|US30
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-318
|XTIUSD
|-31
|NAS100
|2
|EURUSD
|-6
|BTCUSD
|-10
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-10K
|XTIUSD
|-141
|NAS100
|1K
|EURUSD
|-174
|BTCUSD
|-99K
|US30
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.66 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +221.55 USD
Massima perdita consecutiva: -188.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-42%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
14
0%
66
63%
11%
0.50
-5.48
USD
USD
60%
1:500