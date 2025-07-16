- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
555
利益トレード:
416 (74.95%)
損失トレード:
139 (25.05%)
ベストトレード:
77.54 USD
最悪のトレード:
-101.15 USD
総利益:
3 571.77 USD (1 533 387 pips)
総損失:
-3 569.77 USD (2 603 497 pips)
最大連続の勝ち:
18 (48.23 USD)
最大連続利益:
221.55 USD (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
21.21%
最大入金額:
51.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
237 (42.70%)
短いトレード:
318 (57.30%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
8.59 USD
平均損失:
-25.68 USD
最大連続の負け:
5 (-188.63 USD)
最大連続損失:
-214.28 USD (4)
月間成長:
-2.39%
年間予想:
-28.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
613.45 USD
最大の:
613.45 USD (94.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.55% (387.06 USD)
エクイティによる:
43.89% (209.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|BTCUSD
|103
|EURUSD
|88
|USDJPY
|22
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-177
|BTCUSD
|100
|EURUSD
|-117
|USDJPY
|18
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.1M
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|-527
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.54 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +48.23 USD
最大連続損失: -188.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
27
0%
555
74%
21%
1.00
0.00
USD
USD
60%
1:500