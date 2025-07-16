- 자본
- 축소
트레이드:
616
이익 거래:
462 (75.00%)
손실 거래:
154 (25.00%)
최고의 거래:
77.54 USD
최악의 거래:
-101.15 USD
총 수익:
3 913.13 USD (1 653 589 pips)
총 손실:
-3 958.43 USD (2 778 946 pips)
연속 최대 이익:
18 (48.23 USD)
연속 최대 이익:
221.55 USD (10)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
20.10%
최대 입금량:
51.15%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
281 (45.62%)
숏(주식차입매도):
335 (54.38%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
8.47 USD
평균 손실:
-25.70 USD
연속 최대 손실:
5 (-188.63 USD)
연속 최대 손실:
-214.28 USD (4)
월별 성장률:
0.83%
연간 예측:
10.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
613.45 USD
최대한의:
613.45 USD (94.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.55% (387.06 USD)
자본금별:
43.89% (209.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|318
|BTCUSD
|128
|EURUSD
|110
|USDJPY
|23
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-51
|BTCUSD
|25
|EURUSD
|-218
|USDJPY
|20
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.7K
|BTCUSD
|-1.2M
|EURUSD
|616
|USDJPY
|-521
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +77.54 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +48.23 USD
연속 최대 손실: -188.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
