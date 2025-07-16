시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / KKL
Kang Kai Loon

KKL

Kang Kai Loon
0 리뷰
29
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -28%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
616
이익 거래:
462 (75.00%)
손실 거래:
154 (25.00%)
최고의 거래:
77.54 USD
최악의 거래:
-101.15 USD
총 수익:
3 913.13 USD (1 653 589 pips)
총 손실:
-3 958.43 USD (2 778 946 pips)
연속 최대 이익:
18 (48.23 USD)
연속 최대 이익:
221.55 USD (10)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
20.10%
최대 입금량:
51.15%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
281 (45.62%)
숏(주식차입매도):
335 (54.38%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
8.47 USD
평균 손실:
-25.70 USD
연속 최대 손실:
5 (-188.63 USD)
연속 최대 손실:
-214.28 USD (4)
월별 성장률:
0.83%
연간 예측:
10.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
613.45 USD
최대한의:
613.45 USD (94.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.55% (387.06 USD)
자본금별:
43.89% (209.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 318
BTCUSD 128
EURUSD 110
USDJPY 23
XTIUSD 20
NAS100 12
US30 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -51
BTCUSD 25
EURUSD -218
USDJPY 20
XTIUSD 63
NAS100 86
US30 29
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 8.7K
BTCUSD -1.2M
EURUSD 616
USDJPY -521
XTIUSD 211
NAS100 35K
US30 23K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +77.54 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +48.23 USD
연속 최대 손실: -188.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
KKL
월별 30 USD
-28%
0
0
USD
1.2K
USD
29
0%
616
75%
20%
0.98
-0.07
USD
60%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.