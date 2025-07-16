信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KKL
Kang Kai Loon

KKL

Kang Kai Loon
0条评论
27
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
552
盈利交易:
414 (75.00%)
亏损交易:
138 (25.00%)
最好交易:
77.54 USD
最差交易:
-101.15 USD
毛利:
3 561.97 USD (1 533 336 pips)
毛利亏损:
-3 561.07 USD (2 603 411 pips)
最大连续赢利:
18 (48.23 USD)
最大连续盈利:
221.55 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
21.21%
最大入金加载:
51.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.00
长期交易:
237 (42.93%)
短期交易:
315 (57.07%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
8.60 USD
平均损失:
-25.80 USD
最大连续失误:
5 (-188.63 USD)
最大连续亏损:
-214.28 USD (4)
每月增长:
3.44%
年度预测:
41.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
613.45 USD
最大值:
613.45 USD (94.38%)
相对跌幅:
结余:
59.55% (387.06 USD)
净值:
43.89% (209.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 305
BTCUSD 103
EURUSD 85
USDJPY 22
XTIUSD 20
NAS100 12
US30 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -177
BTCUSD 100
EURUSD -118
USDJPY 18
XTIUSD 63
NAS100 86
US30 29
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.3K
BTCUSD -1.1M
EURUSD 1.1K
USDJPY -527
XTIUSD 211
NAS100 35K
US30 23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +77.54 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +48.23 USD
最大连续亏损: -188.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
KKL
每月30 USD
-25%
0
0
USD
1.2K
USD
27
0%
552
75%
21%
1.00
0.00
USD
60%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载