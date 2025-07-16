- 成长
交易:
552
盈利交易:
414 (75.00%)
亏损交易:
138 (25.00%)
最好交易:
77.54 USD
最差交易:
-101.15 USD
毛利:
3 561.97 USD (1 533 336 pips)
毛利亏损:
-3 561.07 USD (2 603 411 pips)
最大连续赢利:
18 (48.23 USD)
最大连续盈利:
221.55 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
21.21%
最大入金加载:
51.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.00
长期交易:
237 (42.93%)
短期交易:
315 (57.07%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
8.60 USD
平均损失:
-25.80 USD
最大连续失误:
5 (-188.63 USD)
最大连续亏损:
-214.28 USD (4)
每月增长:
3.44%
年度预测:
41.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
613.45 USD
最大值:
613.45 USD (94.38%)
相对跌幅:
结余:
59.55% (387.06 USD)
净值:
43.89% (209.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|BTCUSD
|103
|EURUSD
|85
|USDJPY
|22
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-177
|BTCUSD
|100
|EURUSD
|-118
|USDJPY
|18
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.1M
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|-527
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.54 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +48.23 USD
最大连续亏损: -188.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
