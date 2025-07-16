- Wachstum
Trades insgesamt:
565
Gewinntrades:
423 (74.86%)
Verlusttrades:
142 (25.13%)
Bester Trade:
77.54 USD
Schlechtester Trade:
-101.15 USD
Bruttoprofit:
3 646.20 USD (1 539 388 pips)
Bruttoverlust:
-3 681.97 USD (2 603 884 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (48.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
221.55 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
21.21%
Max deposit load:
51.15%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
239 (42.30%)
Short-Positionen:
326 (57.70%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-188.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-214.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-10.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
613.45 USD
Maximaler:
613.45 USD (94.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.55% (387.06 USD)
Kapital:
43.89% (209.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|309
|BTCUSD
|103
|EURUSD
|93
|USDJPY
|23
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-118
|BTCUSD
|100
|EURUSD
|-216
|USDJPY
|20
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|-1.1M
|EURUSD
|730
|USDJPY
|-521
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +77.54 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Keine Bewertungen
