Kang Kai Loon

KKL

Kang Kai Loon
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -28%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
565
Gewinntrades:
423 (74.86%)
Verlusttrades:
142 (25.13%)
Bester Trade:
77.54 USD
Schlechtester Trade:
-101.15 USD
Bruttoprofit:
3 646.20 USD (1 539 388 pips)
Bruttoverlust:
-3 681.97 USD (2 603 884 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (48.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
221.55 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
21.21%
Max deposit load:
51.15%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
239 (42.30%)
Short-Positionen:
326 (57.70%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-188.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-214.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-10.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
613.45 USD
Maximaler:
613.45 USD (94.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.55% (387.06 USD)
Kapital:
43.89% (209.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 309
BTCUSD 103
EURUSD 93
USDJPY 23
XTIUSD 20
NAS100 12
US30 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -118
BTCUSD 100
EURUSD -216
USDJPY 20
XTIUSD 63
NAS100 86
US30 29
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.7K
BTCUSD -1.1M
EURUSD 730
USDJPY -521
XTIUSD 211
NAS100 35K
US30 23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +77.54 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
