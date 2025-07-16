- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
555
Transacciones Rentables:
416 (74.95%)
Transacciones Irrentables:
139 (25.05%)
Mejor transacción:
77.54 USD
Peor transacción:
-101.15 USD
Beneficio Bruto:
3 571.77 USD (1 533 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 569.77 USD (2 603 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (48.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
221.55 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
21.21%
Carga máxima del depósito:
51.15%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
237 (42.70%)
Transacciones Cortas:
318 (57.30%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
8.59 USD
Pérdidas medias:
-25.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-188.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-214.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
-2.39%
Pronóstico anual:
-28.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
613.45 USD
Máxima:
613.45 USD (94.38%)
Reducción relativa:
De balance:
59.55% (387.06 USD)
De fondos:
43.89% (209.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|BTCUSD
|103
|EURUSD
|88
|USDJPY
|22
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-177
|BTCUSD
|100
|EURUSD
|-117
|USDJPY
|18
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.1M
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|-527
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +77.54 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +48.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
