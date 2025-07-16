SeñalesSecciones
KKL
Kang Kai Loon

KKL

Kang Kai Loon
0 comentarios
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
555
Transacciones Rentables:
416 (74.95%)
Transacciones Irrentables:
139 (25.05%)
Mejor transacción:
77.54 USD
Peor transacción:
-101.15 USD
Beneficio Bruto:
3 571.77 USD (1 533 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 569.77 USD (2 603 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (48.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
221.55 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
21.21%
Carga máxima del depósito:
51.15%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
237 (42.70%)
Transacciones Cortas:
318 (57.30%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
8.59 USD
Pérdidas medias:
-25.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-188.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-214.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
-2.39%
Pronóstico anual:
-28.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
613.45 USD
Máxima:
613.45 USD (94.38%)
Reducción relativa:
De balance:
59.55% (387.06 USD)
De fondos:
43.89% (209.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 305
BTCUSD 103
EURUSD 88
USDJPY 22
XTIUSD 20
NAS100 12
US30 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -177
BTCUSD 100
EURUSD -117
USDJPY 18
XTIUSD 63
NAS100 86
US30 29
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.3K
BTCUSD -1.1M
EURUSD 1.1K
USDJPY -527
XTIUSD 211
NAS100 35K
US30 23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +77.54 USD
Peor transacción: -101 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +48.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
No hay comentarios
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
KKL
30 USD al mes
-25%
0
0
USD
1.2K
USD
27
0%
555
74%
21%
1.00
0.00
USD
60%
1:500
