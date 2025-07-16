SinaisSeções
Kang Kai Loon

KKL

Kang Kai Loon
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
555
Negociações com lucro:
416 (74.95%)
Negociações com perda:
139 (25.05%)
Melhor negociação:
77.54 USD
Pior negociação:
-101.15 USD
Lucro bruto:
3 571.77 USD (1 533 387 pips)
Perda bruta:
-3 569.77 USD (2 603 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (48.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
221.55 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
21.21%
Depósito máximo carregado:
51.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
237 (42.70%)
Negociações curtas:
318 (57.30%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
8.59 USD
Perda média:
-25.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-188.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-214.28 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.39%
Previsão anual:
-28.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
613.45 USD
Máximo:
613.45 USD (94.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.55% (387.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.89% (209.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 305
BTCUSD 103
EURUSD 88
USDJPY 22
XTIUSD 20
NAS100 12
US30 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -177
BTCUSD 100
EURUSD -117
USDJPY 18
XTIUSD 63
NAS100 86
US30 29
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.3K
BTCUSD -1.1M
EURUSD 1.1K
USDJPY -527
XTIUSD 211
NAS100 35K
US30 23K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +77.54 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +48.23 USD
Máxima perda consecutiva: -188.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.12.01 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 11:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
