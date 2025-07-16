- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
555
Negociações com lucro:
416 (74.95%)
Negociações com perda:
139 (25.05%)
Melhor negociação:
77.54 USD
Pior negociação:
-101.15 USD
Lucro bruto:
3 571.77 USD (1 533 387 pips)
Perda bruta:
-3 569.77 USD (2 603 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (48.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
221.55 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
21.21%
Depósito máximo carregado:
51.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
237 (42.70%)
Negociações curtas:
318 (57.30%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
8.59 USD
Perda média:
-25.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-188.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-214.28 USD (4)
Crescimento mensal:
-2.39%
Previsão anual:
-28.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
613.45 USD
Máximo:
613.45 USD (94.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.55% (387.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.89% (209.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|BTCUSD
|103
|EURUSD
|88
|USDJPY
|22
|XTIUSD
|20
|NAS100
|12
|US30
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-177
|BTCUSD
|100
|EURUSD
|-117
|USDJPY
|18
|XTIUSD
|63
|NAS100
|86
|US30
|29
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|BTCUSD
|-1.1M
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|-527
|XTIUSD
|211
|NAS100
|35K
|US30
|23K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +77.54 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +48.23 USD
Máxima perda consecutiva: -188.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
27
0%
555
74%
21%
1.00
0.00
USD
USD
60%
1:500