Oky Prasetyo

Family Traders

Oky Prasetyo
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 60%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
78 (49.68%)
Убыточных трейдов:
79 (50.32%)
Лучший трейд:
251.35 USD
Худший трейд:
-256.38 USD
Общая прибыль:
12 122.66 USD (321 951 pips)
Общий убыток:
-10 316.03 USD (274 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 636.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 483.68 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
68.15%
Макс. загрузка депозита:
10.92%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
104 (66.24%)
Коротких трейдов:
53 (33.76%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
11.51 USD
Средняя прибыль:
155.42 USD
Средний убыток:
-130.58 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 127.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 127.43 USD (9)
Прирост в месяц:
-33.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 134.98 USD
Максимальная:
2 676.59 USD (35.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.54% (1 438.38 USD)
По эквити:
10.28% (330.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 157
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.35 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 636.44 USD
Макс. убыток в серии: -2 127.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
🌐 Family Traders – Ваш стратегический партнёр в мире умного трейдинга

Family Traders — это надёжный поставщик точных торговых сигналов, предоставляющий своевременный анализ рынка на основе данных. Мы помогаем трейдерам всех уровней — от новичков до профессионалов — принимать обоснованные решения на финансовых рынках.

🔍 Почему выбирают Family Traders?

Высокоточные сигналы
Каждый сигнал тщательно разрабатывается нашей командой аналитиков с использованием технического и фундаментального анализа.

Мгновенные уведомления в реальном времени
Получайте сигналы с рекомендациями по входу и выходу через Telegram или WhatsApp точно в нужный момент.

Фокус на управление рисками
Каждый сигнал сопровождается уровнями Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) — для защиты капитала и увеличения прибыли.

Прозрачность и обучение
Получайте доступ к отчётам по результативности сигналов и обучающим материалам, чтобы постоянно развивать свои навыки.

Активное сообщество трейдеров
Станьте частью закрытого сообщества, где трейдеры обмениваются опытом и растут вместе.

💡 Риск на одну сделку: 1%
Пример: При балансе $1000 — используйте объём сделки 0.01 лота.

📈 Торгуйте умнее. Зарабатывайте стабильно.

С Family Traders вы забудете о стрессах, связанных с колебаниями рынка. Сконцентрируйтесь на стратегии — мы возьмём на себя анализ и предоставим вам самые важные сигналы.


Нет отзывов
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 16:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 06:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Family Traders
30 USD в месяц
60%
0
0
USD
4.8K
USD
22
0%
157
49%
68%
1.17
11.51
USD
44%
1:50
