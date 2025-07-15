- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
🌐 Family Traders – Ваш стратегический партнёр в мире умного трейдинга
Family Traders — это надёжный поставщик точных торговых сигналов, предоставляющий своевременный анализ рынка на основе данных. Мы помогаем трейдерам всех уровней — от новичков до профессионалов — принимать обоснованные решения на финансовых рынках.
🔍 Почему выбирают Family Traders?
✅ Высокоточные сигналы
Каждый сигнал тщательно разрабатывается нашей командой аналитиков с использованием технического и фундаментального анализа.
✅ Мгновенные уведомления в реальном времени
Получайте сигналы с рекомендациями по входу и выходу через Telegram или WhatsApp точно в нужный момент.
✅ Фокус на управление рисками
Каждый сигнал сопровождается уровнями Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) — для защиты капитала и увеличения прибыли.
✅ Прозрачность и обучение
Получайте доступ к отчётам по результативности сигналов и обучающим материалам, чтобы постоянно развивать свои навыки.
✅ Активное сообщество трейдеров
Станьте частью закрытого сообщества, где трейдеры обмениваются опытом и растут вместе.
💡 Риск на одну сделку: 1%
Пример: При балансе $1000 — используйте объём сделки 0.01 лота.
📈 Торгуйте умнее. Зарабатывайте стабильно.
С Family Traders вы забудете о стрессах, связанных с колебаниями рынка. Сконцентрируйтесь на стратегии — мы возьмём на себя анализ и предоставим вам самые важные сигналы.
