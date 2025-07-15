- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
78 (49.68%)
亏损交易:
79 (50.32%)
最好交易:
251.35 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
12 122.66 USD (321 951 pips)
毛利亏损:
-10 316.03 USD (274 971 pips)
最大连续赢利:
15 (1 636.44 USD)
最大连续盈利:
2 483.68 USD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
68.15%
最大入金加载:
10.92%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.67
长期交易:
104 (66.24%)
短期交易:
53 (33.76%)
利润因子:
1.18
预期回报:
11.51 USD
平均利润:
155.42 USD
平均损失:
-130.58 USD
最大连续失误:
9 (-2 127.43 USD)
最大连续亏损:
-2 127.43 USD (9)
每月增长:
-33.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 134.98 USD
最大值:
2 676.59 USD (35.77%)
相对跌幅:
结余:
43.54% (1 438.38 USD)
净值:
10.28% (330.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|47K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.35 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 636.44 USD
最大连续亏损: -2 127.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
🌐 Family Traders – 您的智能交易战略合作伙伴
Family Traders 是值得信赖的交易信号提供商，提供基于数据的实时市场分析，致力于帮助各级交易者——从新手到专业人士——在金融市场中做出明智决策。
🔍 为什么选择 Family Traders？
✅ 高精度交易信号
每一条信号都由经验丰富的分析团队精心制定，结合技术分析与基本面分析，确保优质的交易机会。
✅ 实时推送提醒
通过 Telegram 或 WhatsApp 实时接收交易信号，在最佳时机把握进出场点位。
✅ 专注于风险管理
我们不仅发送信号，还附带明确的 止损（SL） 与 止盈（TP） 水平，帮助您保护本金并实现稳健盈利。
✅ 透明且重视教育
获取完整的信号绩效报告，并持续获得交易知识，提高您的交易技能。
✅ 活跃的交易者社区
加入专属交易社区，与全球交易者互动交流，共同成长。
💡 每笔交易使用保证金：1%
例如：账户余额为 $1000，建议使用 0.01 手进行交易。
📈 更智能地交易，更稳定地盈利
有了 Family Traders，您无需再为市场波动而烦恼。专注于策略制定，我们将为您监测并分析市场，提供最有价值的交易信号。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
60%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
22
0%
157
49%
68%
1.17
11.51
USD
USD
44%
1:50