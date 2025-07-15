信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Family Traders
Oky Prasetyo

Family Traders

Oky Prasetyo
0条评论
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 60%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
157
盈利交易:
78 (49.68%)
亏损交易:
79 (50.32%)
最好交易:
251.35 USD
最差交易:
-256.38 USD
毛利:
12 122.66 USD (321 951 pips)
毛利亏损:
-10 316.03 USD (274 971 pips)
最大连续赢利:
15 (1 636.44 USD)
最大连续盈利:
2 483.68 USD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
68.15%
最大入金加载:
10.92%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.67
长期交易:
104 (66.24%)
短期交易:
53 (33.76%)
利润因子:
1.18
预期回报:
11.51 USD
平均利润:
155.42 USD
平均损失:
-130.58 USD
最大连续失误:
9 (-2 127.43 USD)
最大连续亏损:
-2 127.43 USD (9)
每月增长:
-33.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 134.98 USD
最大值:
2 676.59 USD (35.77%)
相对跌幅:
结余:
43.54% (1 438.38 USD)
净值:
10.28% (330.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 47K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +251.35 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 636.44 USD
最大连续亏损: -2 127.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 更多...
🌐 Family Traders – 您的智能交易战略合作伙伴

Family Traders 是值得信赖的交易信号提供商，提供基于数据的实时市场分析，致力于帮助各级交易者——从新手到专业人士——在金融市场中做出明智决策。

🔍 为什么选择 Family Traders？

高精度交易信号
每一条信号都由经验丰富的分析团队精心制定，结合技术分析与基本面分析，确保优质的交易机会。

实时推送提醒
通过 Telegram 或 WhatsApp 实时接收交易信号，在最佳时机把握进出场点位。

专注于风险管理
我们不仅发送信号，还附带明确的 止损（SL）止盈（TP） 水平，帮助您保护本金并实现稳健盈利。

透明且重视教育
获取完整的信号绩效报告，并持续获得交易知识，提高您的交易技能。

活跃的交易者社区
加入专属交易社区，与全球交易者互动交流，共同成长。

💡 每笔交易使用保证金：1%
例如：账户余额为 $1000，建议使用 0.01 手进行交易。

📈 更智能地交易，更稳定地盈利

有了 Family Traders，您无需再为市场波动而烦恼。专注于策略制定，我们将为您监测并分析市场，提供最有价值的交易信号。


没有评论
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 16:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 06:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 05:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Family Traders
每月30 USD
60%
0
0
USD
4.8K
USD
22
0%
157
49%
68%
1.17
11.51
USD
44%
1:50
