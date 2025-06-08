СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Expert Pro
Md Delowar Hossen

Expert Pro

Md Delowar Hossen
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 34%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
94 (74.01%)
Убыточных трейдов:
33 (25.98%)
Лучший трейд:
11.21 USD
Худший трейд:
-9.24 USD
Общая прибыль:
237.72 USD (23 408 pips)
Общий убыток:
-56.22 USD (6 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (15.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
48.57%
Макс. загрузка депозита:
19.73%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
11.29
Длинных трейдов:
47 (37.01%)
Коротких трейдов:
80 (62.99%)
Профит фактор:
4.23
Мат. ожидание:
1.43 USD
Средняя прибыль:
2.53 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.08 USD (2)
Прирост в месяц:
5.46%
Годовой прогноз:
66.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
16.08 USD (6.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.92% (16.08 USD)
По эквити:
20.07% (42.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 79
EURUSD 47
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 117
EURUSD 64
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 12K
EURUSD 6.1K
BTCUSD -954
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.21 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.22 USD
Макс. убыток в серии: -5.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.18 × 22
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
ICMarketsSC-Live15
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live23
0.37 × 554
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 311
ICMarketsSC-Live12
0.40 × 616
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 33
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 1127
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live31
0.48 × 8811
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3499
ICMarketsSC-Live24
0.53 × 458
еще 130...
I am a skilled Forex trader with over 10 years of hands-on experience in the forex markets. My trading methodology is based on pure price action, with a strong emphasis on patience, discipline, and precision. I focus exclusively on high-quality setups and avoid overtrading — waiting for price to reach key levels before entering a position. Risk management is integral to my approach. 

I consistently apply stop-loss orders to protect capital. In rare cases where a stop-loss is not set, I closely monitor the trade and manually close it if the market moves against the position. I do not use any high-risk strategies such as martingale or grid systems. All trades are 100% manual, based on technical analysis and market structure. To accurately assess the performance of this strategy, I recommend copying trades for a minimum of 30 consecutives days.

My MQL5 account shows less than 75% of my actual monthly performance; the correct results can be verified via my Myfxbook link.

  • Trading pair- EURUSD, GBPUSD.
  • Monthly target -5%.
  • Yearly target-100%.
  • Recommended balance-5000$


Contact:

https://wa.me/qr/ZEI6JMU4DJIPC1

https://t.me/Delowarhossen22


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Expert Pro
30 USD в месяц
34%
0
0
USD
560
USD
31
0%
127
74%
49%
4.22
1.43
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.