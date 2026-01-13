СигналыРазделы
Lionnaire MT5
Lionnaire MT5

Sokha Sung
1 отзыв
Надежность
59 недель
1 / 955 USD
прирост с 2024 86%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
500
Прибыльных трейдов:
349 (69.80%)
Убыточных трейдов:
151 (30.20%)
Лучший трейд:
34.50 USD
Худший трейд:
-15.78 USD
Общая прибыль:
608.63 USD (56 439 pips)
Общий убыток:
-322.81 USD (28 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (21.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
57.62%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.45
Длинных трейдов:
191 (38.20%)
Коротких трейдов:
309 (61.80%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.64 USD (5)
Прирост в месяц:
0.93%
Годовой прогноз:
11.29%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
30.24 USD (5.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.95% (18.25 USD)
По эквити:
10.28% (67.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.r 176
NZDCAD.r 71
AUDNZD.r 70
USDCAD.r 45
GBPUSD.r 24
EURGBP.r 23
AUDUSD.r 21
USDJPY.r 20
NZDUSD.r 12
EURJPY.r 11
EURUSD.r 8
EURCAD.r 8
USDCHF.r 5
XAUUSD.r 4
AUDJPY.r 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.r 109
NZDCAD.r 53
AUDNZD.r 26
USDCAD.r 8
GBPUSD.r -8
EURGBP.r 13
AUDUSD.r 28
USDJPY.r -15
NZDUSD.r 10
EURJPY.r 12
EURUSD.r -1
EURCAD.r 3
USDCHF.r 5
XAUUSD.r 40
AUDJPY.r 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.r 11K
NZDCAD.r 6.1K
AUDNZD.r 2.1K
USDCAD.r 1.8K
GBPUSD.r -227
EURGBP.r 1.1K
AUDUSD.r 2.2K
USDJPY.r -2.9K
NZDUSD.r 1K
EURJPY.r 1.9K
EURUSD.r 18
EURCAD.r 529
USDCHF.r 374
XAUUSD.r 2.3K
AUDJPY.r 355
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.50 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.80 USD
Макс. убыток в серии: -3.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

"Lionnaire MT5 is the main flagship, safest model of the Lionnaire series, built for investors who prefer steady, controlled, and low-stress growth."

Quick LOOK:

• Standard Capital: USD 1000 
• Trading Style: Controlled Averaging System
• Profit Target: 8-10% per month (from Feb 2026 on)
• Hard Stop Loss (Equity): 10-15%
• Maximum DD: Around 15%+
• Current MAX DD: 10%
• Main Symbols: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, EURGBP

Note:

Lionnaire uses a carefully engineered averaging model combined with:

  • Price Action on pullbacks & reversals

  • Institutional bias & volatility filters

  • Manual supervision during major news

  • Strict exposure limits (Add max 3–5 layers only): Safe with Risk Control

  • No martingale multipliers

  • No unlimited grid expansion

This is not the dangerous martingale/grid used by many blown signals on MQL5.

The system is built for controlled drawdown and stable monthly compounding

It's designed around the principle: “Protect capital first, grow second.”

We integrate human insight and some expert tools into our strategies to effectively manage fundamental and technical factors, as well as risk management.
Recommended for Investors:
  • Please check this link to understand how copy signal works: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber
  • This Signal is not a get-rich quick scheme, but for a long term investment. Please consider copy/invest at least one full month period or even better for 3 months.
  • "Trading offers no guarantees—risk only what you can afford to lose." 

"Join Lionnaire in the pursuit of long-term profit, where discipline, strategy, and patience turn market fluctuations into lasting rewards

By Lionnaire: "Bull and Bear Challenger!" 

Thank you!! 







Средняя оценка:
MQLONCE MONT PER
7947
MQLONCE MONT PER 2026.01.13 14:11  (изменен 2026.01.14 05:12) 
 

Buenos días... No observé que no has puesto operaciones hace 27 días... Tú vas a continuar operando? Ya iniciaste el nuevo año? Si no operas, es posible tener el importe de la suscripción de regreso? Analicé tu señal y tengo buena impresión sobre ella. GRACIAS.

14012026 Ahora vienes con operaciones pendientes al mercado? Antes no las tenías... Vienes con una nueva forma de operar? Es diferente a lo que traías?

2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 02:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.14 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 03:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 15:49 2025.09.02 15:49:09  

!!!Update: No trade for upcoming NFP; No trade is also a trade!

2025.08.05 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Lionnaire MT5
35 USD в месяц
86%
1
955
USD
1K
USD
59
27%
500
69%
58%
1.88
0.57
USD
10%
1:500
