- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
16 (39.02%)
Убыточных трейдов:
25 (60.98%)
Лучший трейд:
53.03 USD
Худший трейд:
-13.42 USD
Общая прибыль:
236.27 USD (7 540 pips)
Общий убыток:
-141.83 USD (4 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (63.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
4.89%
Макс. загрузка депозита:
5.40%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.18
Длинных трейдов:
32 (78.05%)
Коротких трейдов:
9 (21.95%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
2.30 USD
Средняя прибыль:
14.77 USD
Средний убыток:
-5.67 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.24 USD (7)
Прирост в месяц:
14.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.14 USD
Максимальная:
43.42 USD (10.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.23% (43.28 USD)
По эквити:
3.13% (6.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|94
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.03 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +63.73 USD
Макс. убыток в серии: -34.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Всем привет!
На счете работает советник "Prado Pro".
Настройки по умолчанию.
Риск на сделку = 3%.
Ждем ваших комментариев!
С наилучшими пожеланиями!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
31
100%
41
39%
5%
1.66
2.30
USD
USD
20%
1:500