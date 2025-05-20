СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Prado Pro USDJPY
Tatyana Kulyapina

Prado Pro USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
16 (39.02%)
Убыточных трейдов:
25 (60.98%)
Лучший трейд:
53.03 USD
Худший трейд:
-13.42 USD
Общая прибыль:
236.27 USD (7 540 pips)
Общий убыток:
-141.83 USD (4 594 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (63.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
4.89%
Макс. загрузка депозита:
5.40%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.18
Длинных трейдов:
32 (78.05%)
Коротких трейдов:
9 (21.95%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
2.30 USD
Средняя прибыль:
14.77 USD
Средний убыток:
-5.67 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.24 USD (7)
Прирост в месяц:
14.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.14 USD
Максимальная:
43.42 USD (10.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.23% (43.28 USD)
По эквити:
3.13% (6.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.03 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +63.73 USD
Макс. убыток в серии: -34.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
Exness-MT5Real7
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
FBS-Real
11.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Всем привет!


На счете работает советник "Prado Pro".

Настройки по умолчанию.

Риск на сделку = 3%.


Ждем ваших комментариев!

С наилучшими пожеланиями!


Нет отзывов
2025.12.17 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 07:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 09:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 12:30
No swaps are charged
