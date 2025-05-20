- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
12 (38.70%)
Loss Trade:
19 (61.29%)
Best Trade:
53.03 USD
Worst Trade:
-13.42 USD
Profitto lordo:
199.96 USD (6 100 pips)
Perdita lorda:
-117.20 USD (3 779 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (63.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.73 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
4.89%
Massimo carico di deposito:
5.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
24 (77.42%)
Short Trade:
7 (22.58%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
16.66 USD
Perdita media:
-6.17 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-34.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.24 USD (7)
Crescita mensile:
-10.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.14 USD
Massimale:
39.56 USD (9.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.42% (39.42 USD)
Per equità:
3.13% (6.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|83
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.03 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +63.73 USD
Massima perdita consecutiva: -34.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2782
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.39 × 481
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
Earnex-Trade
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
FBS-Real
|11.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Ciao a tutti!
L'account utilizza il consulente "Prado Pro".
Impostazioni predefinite.
Rischio per operazione = 3%.
Aspettiamo con ansia i vostri commenti!
Auguri!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
1
311
USD
USD
183
USD
USD
23
100%
31
38%
5%
1.70
2.67
USD
USD
18%
1:500