İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
12 (38.70%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (61.29%)
En iyi işlem:
53.03 USD
En kötü işlem:
-13.42 USD
Brüt kâr:
199.96 USD (6 100 pips)
Brüt zarar:
-117.20 USD (3 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (63.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.73 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
4.89%
Maks. mevduat yükü:
5.10%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
24 (77.42%)
Satış işlemleri:
7 (22.58%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
16.66 USD
Ortalama zarar:
-6.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-34.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.24 USD (7)
Aylık büyüme:
-10.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.14 USD
Maksimum:
39.56 USD (9.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.42% (39.42 USD)
Varlığa göre:
3.13% (6.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|83
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2782
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.39 × 481
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
Earnex-Trade
|8.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
FBS-Real
|11.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Herkese selam!
Hesapta "Prado Pro" danışmanı çalıştırılıyor.
Varsayılan ayarlar.
İşlem başına risk = %3.
Yorumlarınızı bekliyoruz!
En içten dileklerimle!
