Tatyana Kulyapina

Prado Pro USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
1 / 311 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
12 (38.70%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (61.29%)
En iyi işlem:
53.03 USD
En kötü işlem:
-13.42 USD
Brüt kâr:
199.96 USD (6 100 pips)
Brüt zarar:
-117.20 USD (3 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (63.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.73 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
4.89%
Maks. mevduat yükü:
5.10%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
24 (77.42%)
Satış işlemleri:
7 (22.58%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
16.66 USD
Ortalama zarar:
-6.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-34.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.24 USD (7)
Aylık büyüme:
-10.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.14 USD
Maksimum:
39.56 USD (9.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.42% (39.42 USD)
Varlığa göre:
3.13% (6.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 83
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.03 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +63.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2782
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.39 × 481
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
Earnex-Trade
8.00 × 2
RoboForex-Pro
9.83 × 54
FBS-Real
11.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Herkese selam!


Hesapta "Prado Pro" danışmanı çalıştırılıyor.

Varsayılan ayarlar.

İşlem başına risk = %3.


Yorumlarınızı bekliyoruz!

En içten dileklerimle!


2025.10.23 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 07:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 09:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 12:30
No swaps are charged
2025.07.22 12:30
No swaps are charged
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Prado Pro USDJPY
Ayda 30 USD
22%
1
311
USD
183
USD
23
100%
31
38%
5%
1.70
2.67
USD
18%
1:500
