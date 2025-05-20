SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Prado Pro USDJPY
Tatyana Kulyapina

Prado Pro USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
16 (38.09%)
Transacciones Irrentables:
26 (61.90%)
Mejor transacción:
53.03 USD
Peor transacción:
-13.42 USD
Beneficio Bruto:
236.27 USD (7 540 pips)
Pérdidas Brutas:
-146.49 USD (4 824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (63.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
4.89%
Carga máxima del depósito:
5.40%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.07
Transacciones Largas:
33 (78.57%)
Transacciones Cortas:
9 (21.43%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
2.14 USD
Beneficio medio:
14.77 USD
Pérdidas medias:
-5.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-34.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.24 USD (7)
Crecimiento al mes:
-3.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.14 USD
Máxima:
43.42 USD (10.49%)
Reducción relativa:
De balance:
20.23% (43.28 USD)
De fondos:
3.13% (6.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 90
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.03 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +63.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Earnex-Trade
3.78 × 50
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Exness-MT5Real33
4.27 × 26
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
RoboForex-Pro
9.83 × 54
Weltrade-Real
11.21 × 39
FBS-Real
11.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
¡Hola a todos!


Configuración predeterminada.

Riesgo por operación = 3%.


¡Esperamos tus comentarios!
¡Los mejores deseos!
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 07:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 09:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
