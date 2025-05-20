El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.40 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 0.66 × 2783 ICMarketsSC-MT5 1.00 × 15 Exness-MT5Real10 1.00 × 3 Exness-MT5Real17 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.35 × 534 Exness-MT5Real31 1.97 × 33 FusionMarkets-Live 2.00 × 1 Earnex-Trade 3.78 × 50 Exness-MT5Real7 4.00 × 1 Exness-MT5Real33 4.27 × 26 Exness-MT5Real28 5.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 5.43 × 7 KuberaCapitalMarkets-Server 5.47 × 540 RoboForex-Pro 9.83 × 54 Weltrade-Real 11.21 × 39 FBS-Real 11.50 × 4 CapitalPointTrading-MT5-4 11.50 × 4 Swissquote-Server 25.00 × 1