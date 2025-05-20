- Crescimento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
16 (38.09%)
Negociações com perda:
26 (61.90%)
Melhor negociação:
53.03 USD
Pior negociação:
-13.42 USD
Lucro bruto:
236.27 USD (7 540 pips)
Perda bruta:
-146.49 USD (4 824 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (63.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.73 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
4.89%
Depósito máximo carregado:
5.40%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
2.07
Negociações longas:
33 (78.57%)
Negociações curtas:
9 (21.43%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
2.14 USD
Lucro médio:
14.77 USD
Perda média:
-5.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-34.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.24 USD (7)
Crescimento mensal:
-3.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.14 USD
Máximo:
43.42 USD (10.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.23% (43.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.13% (6.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|90
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|2.7K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.03 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +63.73 USD
Máxima perda consecutiva: -34.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
Olá a todos!
A conta está executando o consultor "Prado Pro".
Configurações padrão.
Risco por operação = 3%.
Aguardamos seus comentários!
Muitas felicidades!
Sem comentários
