トレード:
42
利益トレード:
16 (38.09%)
損失トレード:
26 (61.90%)
ベストトレード:
53.03 USD
最悪のトレード:
-13.42 USD
総利益:
236.27 USD (7 540 pips)
総損失:
-146.49 USD (4 824 pips)
最大連続の勝ち:
3 (63.73 USD)
最大連続利益:
63.73 USD (3)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
4.89%
最大入金額:
5.40%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
2.07
長いトレード:
33 (78.57%)
短いトレード:
9 (21.43%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
2.14 USD
平均利益:
14.77 USD
平均損失:
-5.63 USD
最大連続の負け:
7 (-34.24 USD)
最大連続損失:
-34.24 USD (7)
月間成長:
-3.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.14 USD
最大の:
43.42 USD (10.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.23% (43.28 USD)
エクイティによる:
3.13% (6.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|90
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
こんにちは、みんな！
このアカウントは「Prado Pro」アドバイザーを実行しています。
デフォルト設定。
取引あたりのリスク = 3%。
皆様のコメントをお待ちしております！
幸運をお祈りしています！
レビューなし
