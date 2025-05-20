- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
16 (38.09%)
亏损交易:
26 (61.90%)
最好交易:
53.03 USD
最差交易:
-13.42 USD
毛利:
236.27 USD (7 540 pips)
毛利亏损:
-146.49 USD (4 824 pips)
最大连续赢利:
3 (63.73 USD)
最大连续盈利:
63.73 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
4.89%
最大入金加载:
5.40%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.07
长期交易:
33 (78.57%)
短期交易:
9 (21.43%)
利润因子:
1.61
预期回报:
2.14 USD
平均利润:
14.77 USD
平均损失:
-5.63 USD
最大连续失误:
7 (-34.24 USD)
最大连续亏损:
-34.24 USD (7)
每月增长:
-3.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.14 USD
最大值:
43.42 USD (10.49%)
相对跌幅:
结余:
20.23% (43.28 USD)
净值:
3.13% (6.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|90
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.03 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +63.73 USD
最大连续亏损: -34.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Earnex-Trade
|3.78 × 50
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|4.27 × 26
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|5.43 × 7
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.47 × 540
|
RoboForex-Pro
|9.83 × 54
|
Weltrade-Real
|11.21 × 39
|
FBS-Real
|11.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.50 × 4
|
Swissquote-Server
|25.00 × 1
大家好！
預設設定。
每筆交易的風險=3%。
我們等待您的評論！
此致！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
27%
0
0
USD
USD
151
USD
USD
32
100%
42
38%
5%
1.61
2.14
USD
USD
20%
1:500