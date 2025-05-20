SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Prado Pro USDJPY
Tatyana Kulyapina

Prado Pro USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 avis
Fiabilité
23 semaines
1 / 311 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
12 (38.70%)
Perte trades:
19 (61.29%)
Meilleure transaction:
53.03 USD
Pire transaction:
-13.42 USD
Bénéfice brut:
199.96 USD (6 100 pips)
Perte brute:
-117.20 USD (3 779 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (63.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.73 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
4.89%
Charge de dépôt maximale:
5.10%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.09
Longs trades:
24 (77.42%)
Courts trades:
7 (22.58%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
2.67 USD
Bénéfice moyen:
16.66 USD
Perte moyenne:
-6.17 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-34.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.24 USD (7)
Croissance mensuelle:
-10.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.14 USD
Maximal:
39.56 USD (9.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.42% (39.42 USD)
Par fonds propres:
3.13% (6.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 83
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.03 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +63.73 USD
Perte consécutive maximale: -34.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2782
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.39 × 481
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
5.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
5.43 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
5.47 × 540
Earnex-Trade
8.00 × 2
RoboForex-Pro
9.83 × 54
FBS-Real
11.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
11.50 × 4
Swissquote-Server
25.00 × 1
Salut tout le monde!


Le compte exécute le conseiller « Prado Pro ».

Paramètres par défaut.

Risque par transaction = 3 %.


Nous attendons vos commentaires avec impatience !

Meilleurs vœux!


Aucun avis
2025.10.23 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 07:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 09:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 12:30
No swaps are charged
2025.07.22 12:30
No swaps are charged
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
