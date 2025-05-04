- Прирост
Всего трейдов:
3 115
Прибыльных трейдов:
2 303 (73.93%)
Убыточных трейдов:
812 (26.07%)
Лучший трейд:
53.71 USD
Худший трейд:
-13.58 USD
Общая прибыль:
1 326.98 USD (508 746 pips)
Общий убыток:
-898.16 USD (545 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (3.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.63 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
32.18%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.47
Длинных трейдов:
1 456 (46.74%)
Коротких трейдов:
1 659 (53.26%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.58 USD
Средний убыток:
-1.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-95.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.85 USD (11)
Прирост в месяц:
3.35%
Годовой прогноз:
42.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.85 USD (11.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.84% (95.85 USD)
По эквити:
39.98% (319.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1152
|USDJPYm#
|668
|EURUSDm#
|632
|EURJPYm#
|420
|USDCHFm#
|126
|GBPUSDm#
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|-1
|USDJPYm#
|145
|EURUSDm#
|151
|EURJPYm#
|84
|USDCHFm#
|17
|GBPUSDm#
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|-41K
|USDJPYm#
|-12K
|EURUSDm#
|16K
|EURJPYm#
|1K
|USDCHFm#
|-7K
|GBPUSDm#
|6.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +53.71 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3.06 USD
Макс. убыток в серии: -95.85 USD
