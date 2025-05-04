СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CONSISTENT
Rolando Socias Gabiluna

CONSISTENT

Rolando Socias Gabiluna
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 88%
XMGlobal-Real 27
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 115
Прибыльных трейдов:
2 303 (73.93%)
Убыточных трейдов:
812 (26.07%)
Лучший трейд:
53.71 USD
Худший трейд:
-13.58 USD
Общая прибыль:
1 326.98 USD (508 746 pips)
Общий убыток:
-898.16 USD (545 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (3.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.63 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
99.06%
Макс. загрузка депозита:
32.18%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.47
Длинных трейдов:
1 456 (46.74%)
Коротких трейдов:
1 659 (53.26%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.58 USD
Средний убыток:
-1.11 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-95.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-95.85 USD (11)
Прирост в месяц:
3.35%
Годовой прогноз:
42.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
95.85 USD (11.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.84% (95.85 USD)
По эквити:
39.98% (319.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 1152
USDJPYm# 668
EURUSDm# 632
EURJPYm# 420
USDCHFm# 126
GBPUSDm# 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# -1
USDJPYm# 145
EURUSDm# 151
EURJPYm# 84
USDCHFm# 17
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# -41K
USDJPYm# -12K
EURUSDm# 16K
EURJPYm# 1K
USDCHFm# -7K
GBPUSDm# 6.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.71 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +3.06 USD
Макс. убыток в серии: -95.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 27" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.05 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CONSISTENT
30 USD в месяц
88%
0
0
USD
864
USD
42
99%
3 115
73%
99%
1.47
0.14
USD
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.