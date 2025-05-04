- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 124
利益トレード:
2 309 (73.91%)
損失トレード:
815 (26.09%)
ベストトレード:
53.71 USD
最悪のトレード:
-13.58 USD
総利益:
1 329.38 USD (511 299 pips)
総損失:
-899.02 USD (546 333 pips)
最大連続の勝ち:
30 (3.06 USD)
最大連続利益:
69.63 USD (4)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
99.06%
最大入金額:
32.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.49
長いトレード:
1 461 (46.77%)
短いトレード:
1 663 (53.23%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.14 USD
平均利益:
0.58 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
11 (-95.85 USD)
最大連続損失:
-95.85 USD (11)
月間成長:
3.08%
年間予想:
39.84%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
95.85 USD (11.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.84% (95.85 USD)
エクイティによる:
39.98% (319.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1152
|USDJPYm#
|673
|EURUSDm#
|632
|EURJPYm#
|424
|USDCHFm#
|126
|GBPUSDm#
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|-1
|USDJPYm#
|146
|EURUSDm#
|151
|EURJPYm#
|85
|USDCHFm#
|17
|GBPUSDm#
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|-41K
|USDJPYm#
|-11K
|EURUSDm#
|16K
|EURJPYm#
|1.9K
|USDCHFm#
|-7K
|GBPUSDm#
|6.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.71 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +3.06 USD
最大連続損失: -95.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 27"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
30 USD/月
88%
0
0
USD
USD
865
USD
USD
42
99%
3 124
73%
99%
1.47
0.14
USD
USD
40%
1:500