Rolando Socias Gabiluna

CONSISTENT

Rolando Socias Gabiluna
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 88%
XMGlobal-Real 27
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 129
Gewinntrades:
2 313 (73.92%)
Verlusttrades:
816 (26.08%)
Bester Trade:
53.71 USD
Schlechtester Trade:
-13.58 USD
Bruttoprofit:
1 330.50 USD (512 663 pips)
Bruttoverlust:
-899.26 USD (546 708 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (3.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.63 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
32.18%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
4.50
Long-Positionen:
1 462 (46.72%)
Short-Positionen:
1 667 (53.28%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-95.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-95.85 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.18%
Jahresprognose:
38.59%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
95.85 USD (11.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.84% (95.85 USD)
Kapital:
39.98% (319.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 1152
USDJPYm# 675
EURUSDm# 632
EURJPYm# 427
USDCHFm# 126
GBPUSDm# 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# -1
USDJPYm# 146
EURUSDm# 151
EURJPYm# 86
USDCHFm# 17
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# -41K
USDJPYm# -11K
EURUSDm# 16K
EURJPYm# 2.4K
USDCHFm# -7K
GBPUSDm# 6.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.71 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -95.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 27" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
2025.12.02 07:50
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
2025.11.07 08:30
2025.11.05 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
2025.09.29 10:54
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
2025.07.07 09:15
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CONSISTENT
30 USD pro Monat
88%
0
0
USD
866
USD
43
99%
3 129
73%
99%
1.47
0.14
USD
40%
1:500
