Rolando Socias Gabiluna

CONSISTENT

Rolando Socias Gabiluna
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 88%
XMGlobal-Real 27
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 124
Transacciones Rentables:
2 309 (73.91%)
Transacciones Irrentables:
815 (26.09%)
Mejor transacción:
53.71 USD
Peor transacción:
-13.58 USD
Beneficio Bruto:
1 329.38 USD (511 299 pips)
Pérdidas Brutas:
-899.02 USD (546 333 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (3.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.63 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
99.06%
Carga máxima del depósito:
32.18%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
4.49
Transacciones Largas:
1 461 (46.77%)
Transacciones Cortas:
1 663 (53.23%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
0.14 USD
Beneficio medio:
0.58 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-95.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-95.85 USD (11)
Crecimiento al mes:
3.18%
Pronóstico anual:
39.84%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
95.85 USD (11.84%)
Reducción relativa:
De balance:
11.84% (95.85 USD)
De fondos:
39.98% (319.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 1152
USDJPYm# 673
EURUSDm# 632
EURJPYm# 424
USDCHFm# 126
GBPUSDm# 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# -1
USDJPYm# 146
EURUSDm# 151
EURJPYm# 85
USDCHFm# 17
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# -41K
USDJPYm# -11K
EURUSDm# 16K
EURJPYm# 1.9K
USDCHFm# -7K
GBPUSDm# 6.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.71 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +3.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.85 USD

No hay comentarios
