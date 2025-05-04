SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CONSISTENT
Rolando Socias Gabiluna

CONSISTENT

Rolando Socias Gabiluna
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
XMGlobal-Real 27
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 625
Profit Trade:
2 002 (76.26%)
Loss Trade:
623 (23.73%)
Best Trade:
53.71 USD
Worst Trade:
-13.58 USD
Profitto lordo:
994.89 USD (403 439 pips)
Perdita lorda:
-705.06 USD (420 235 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (3.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
32.18%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
1 245 (47.43%)
Short Trade:
1 380 (52.57%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-95.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.85 USD (11)
Crescita mensile:
0.22%
Previsione annuale:
5.21%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.85 USD (11.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.84% (95.85 USD)
Per equità:
39.98% (319.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 1152
EURUSDm# 567
USDJPYm# 490
EURJPYm# 271
USDCHFm# 126
GBPUSDm# 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -1
EURUSDm# 141
USDJPYm# 78
EURJPYm# 50
USDCHFm# 17
GBPUSDm# 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -41K
EURUSDm# 8.9K
USDJPYm# 17K
EURJPYm# 1.1K
USDCHFm# -7K
GBPUSDm# 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.71 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3.06 USD
Massima perdita consecutiva: -95.85 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 01:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.27 08:39
No swaps are charged
2025.06.25 22:45
No swaps are charged on the signal account
2025.05.18 23:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.04 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
