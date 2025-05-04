- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 124
Negociações com lucro:
2 309 (73.91%)
Negociações com perda:
815 (26.09%)
Melhor negociação:
53.71 USD
Pior negociação:
-13.58 USD
Lucro bruto:
1 329.38 USD (511 299 pips)
Perda bruta:
-899.02 USD (546 333 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (3.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.63 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
32.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
4.49
Negociações longas:
1 461 (46.77%)
Negociações curtas:
1 663 (53.23%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.58 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-95.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.85 USD (11)
Crescimento mensal:
3.18%
Previsão anual:
39.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.85 USD (11.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.84% (95.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.98% (319.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1152
|USDJPYm#
|673
|EURUSDm#
|632
|EURJPYm#
|424
|USDCHFm#
|126
|GBPUSDm#
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|-1
|USDJPYm#
|146
|EURUSDm#
|151
|EURJPYm#
|85
|USDCHFm#
|17
|GBPUSDm#
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|-41K
|USDJPYm#
|-11K
|EURUSDm#
|16K
|EURJPYm#
|1.9K
|USDCHFm#
|-7K
|GBPUSDm#
|6.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.71 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +3.06 USD
Máxima perda consecutiva: -95.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 27" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
88%
0
0
USD
USD
865
USD
USD
42
99%
3 124
73%
99%
1.47
0.14
USD
USD
40%
1:500