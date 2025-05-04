SinaisSeções
Rolando Socias Gabiluna

CONSISTENT

Rolando Socias Gabiluna
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 88%
XMGlobal-Real 27
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 124
Negociações com lucro:
2 309 (73.91%)
Negociações com perda:
815 (26.09%)
Melhor negociação:
53.71 USD
Pior negociação:
-13.58 USD
Lucro bruto:
1 329.38 USD (511 299 pips)
Perda bruta:
-899.02 USD (546 333 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (3.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.63 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
99.06%
Depósito máximo carregado:
32.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
4.49
Negociações longas:
1 461 (46.77%)
Negociações curtas:
1 663 (53.23%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
0.58 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-95.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-95.85 USD (11)
Crescimento mensal:
3.18%
Previsão anual:
39.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
95.85 USD (11.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.84% (95.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.98% (319.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 1152
USDJPYm# 673
EURUSDm# 632
EURJPYm# 424
USDCHFm# 126
GBPUSDm# 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# -1
USDJPYm# 146
EURUSDm# 151
EURJPYm# 85
USDCHFm# 17
GBPUSDm# 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# -41K
USDJPYm# -11K
EURUSDm# 16K
EURJPYm# 1.9K
USDCHFm# -7K
GBPUSDm# 6.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.71 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +3.06 USD
Máxima perda consecutiva: -95.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 27" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
