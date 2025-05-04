- 成长
交易:
3 119
盈利交易:
2 306 (73.93%)
亏损交易:
813 (26.07%)
最好交易:
53.71 USD
最差交易:
-13.58 USD
毛利:
1 328.37 USD (510 061 pips)
毛利亏损:
-898.44 USD (545 517 pips)
最大连续赢利:
30 (3.06 USD)
最大连续盈利:
69.63 USD (4)
夏普比率:
0.06
交易活动:
99.06%
最大入金加载:
32.18%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
19 小时
采收率:
4.49
长期交易:
1 459 (46.78%)
短期交易:
1 660 (53.22%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.58 USD
平均损失:
-1.11 USD
最大连续失误:
11 (-95.85 USD)
最大连续亏损:
-95.85 USD (11)
每月增长:
3.30%
年度预测:
40.07%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
95.85 USD (11.84%)
相对跌幅:
结余:
11.84% (95.85 USD)
净值:
39.98% (319.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1152
|USDJPYm#
|668
|EURUSDm#
|632
|EURJPYm#
|424
|USDCHFm#
|126
|GBPUSDm#
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|-1
|USDJPYm#
|145
|EURUSDm#
|151
|EURJPYm#
|85
|USDCHFm#
|17
|GBPUSDm#
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|-41K
|USDJPYm#
|-12K
|EURUSDm#
|16K
|EURJPYm#
|1.9K
|USDCHFm#
|-7K
|GBPUSDm#
|6.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.71 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +3.06 USD
最大连续亏损: -95.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 27 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
