- 자본
- 축소
트레이드:
3 170
이익 거래:
2 344 (73.94%)
손실 거래:
826 (26.06%)
최고의 거래:
53.71 USD
최악의 거래:
-13.58 USD
총 수익:
1 340.51 USD (521 616 pips)
총 손실:
-902.09 USD (549 518 pips)
연속 최대 이익:
30 (3.06 USD)
연속 최대 이익:
69.63 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
99.06%
최대 입금량:
32.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
4.57
롱(주식매수):
1 482 (46.75%)
숏(주식차입매도):
1 688 (53.25%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
0.57 USD
평균 손실:
-1.09 USD
연속 최대 손실:
11 (-95.85 USD)
연속 최대 손실:
-95.85 USD (11)
월별 성장률:
3.49%
연간 예측:
42.40%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.85 USD (11.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.84% (95.85 USD)
자본금별:
39.98% (319.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1152
|USDJPYm#
|683
|EURUSDm#
|644
|EURJPYm#
|437
|GBPUSDm#
|128
|USDCHFm#
|126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|-1
|USDJPYm#
|147
|EURUSDm#
|152
|EURJPYm#
|88
|GBPUSDm#
|35
|USDCHFm#
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|-41K
|USDJPYm#
|-9.3K
|EURUSDm#
|15K
|EURJPYm#
|5K
|GBPUSDm#
|8.3K
|USDCHFm#
|-7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.71 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +3.06 USD
연속 최대 손실: -95.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 27"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
90%
0
0
USD
USD
873
USD
USD
44
99%
3 170
73%
99%
1.48
0.14
USD
USD
40%
1:500