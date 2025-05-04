시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CONSISTENT
Rolando Socias Gabiluna

CONSISTENT

Rolando Socias Gabiluna
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 90%
XMGlobal-Real 27
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 170
이익 거래:
2 344 (73.94%)
손실 거래:
826 (26.06%)
최고의 거래:
53.71 USD
최악의 거래:
-13.58 USD
총 수익:
1 340.51 USD (521 616 pips)
총 손실:
-902.09 USD (549 518 pips)
연속 최대 이익:
30 (3.06 USD)
연속 최대 이익:
69.63 USD (4)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
99.06%
최대 입금량:
32.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
4.57
롱(주식매수):
1 482 (46.75%)
숏(주식차입매도):
1 688 (53.25%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
0.14 USD
평균 이익:
0.57 USD
평균 손실:
-1.09 USD
연속 최대 손실:
11 (-95.85 USD)
연속 최대 손실:
-95.85 USD (11)
월별 성장률:
3.49%
연간 예측:
42.40%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
95.85 USD (11.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.84% (95.85 USD)
자본금별:
39.98% (319.83 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLDm# 1152
USDJPYm# 683
EURUSDm# 644
EURJPYm# 437
GBPUSDm# 128
USDCHFm# 126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLDm# -1
USDJPYm# 147
EURUSDm# 152
EURJPYm# 88
GBPUSDm# 35
USDCHFm# 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLDm# -41K
USDJPYm# -9.3K
EURUSDm# 15K
EURJPYm# 5K
GBPUSDm# 8.3K
USDCHFm# -7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +53.71 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +3.06 USD
연속 최대 손실: -95.85 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 27"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.31 08:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.05 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 10:21
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CONSISTENT
월별 30 USD
90%
0
0
USD
873
USD
44
99%
3 170
73%
99%
1.48
0.14
USD
40%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.