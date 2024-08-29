СигналыРазделы
Ilses Clever Waka
Wolfgang Zaunschirm

Ilses Clever Waka

Wolfgang Zaunschirm
7 отзывов
Надежность
140 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 1 148%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 108
Прибыльных трейдов:
2 353 (75.70%)
Убыточных трейдов:
755 (24.29%)
Лучший трейд:
155.14 EUR
Худший трейд:
-151.85 EUR
Общая прибыль:
6 011.60 EUR (331 099 pips)
Общий убыток:
-3 655.66 EUR (238 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (25.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
183.61 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
87.91%
Макс. загрузка депозита:
79.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.62
Длинных трейдов:
1 523 (49.00%)
Коротких трейдов:
1 585 (51.00%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.76 EUR
Средняя прибыль:
2.55 EUR
Средний убыток:
-4.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.55 EUR)
Макс. убыток в серии:
-157.35 EUR (2)
Прирост в месяц:
4.93%
Годовой прогноз:
59.82%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.95 EUR
Максимальная:
510.08 EUR (26.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.37% (510.08 EUR)
По эквити:
68.77% (795.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 787
EURUSD 668
AUDCAD 612
NZDCAD 536
AUDNZD 440
GBPCAD 32
XAGUSD 20
EURSGD 7
GBPCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 734
EURUSD 1K
AUDCAD 390
NZDCAD 317
AUDNZD 225
GBPCAD 18
XAGUSD -17
EURSGD 3
GBPCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 12K
EURUSD 20K
AUDCAD 29K
NZDCAD 18K
AUDNZD 11K
GBPCAD 2.5K
XAGUSD -1K
EURSGD 413
GBPCHF 133
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +155.14 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.59 EUR
Макс. убыток в серии: -53.55 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FBS-Real-2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.14 × 22
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarkets-Live11
0.22 × 9
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.39 × 41
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 46
еще 219...
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 
 
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist. 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 
Informieren Sie sich auf https://www.tirolrisk.at 
 
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ 
 



Средняя оценка:
Joe Nuvo
847
Joe Nuvo 2024.08.29 11:17  (изменен 2024.08.30 01:45) 
 

I start copy this signal right on July 2024!!

Now that I survive DD 70% together with signal provider.

Expecting he will bring me back into profit.

Giuliano Bruna
1054
Giuliano Bruna 2024.07.19 14:20  (изменен 2024.07.25 16:45) 
 

What is the point of opening positions in opposite directions? Better just close on lose

Bluetradissimo
922
Bluetradissimo 2024.07.16 06:56  (изменен 2024.07.29 19:32) 
 

Essentially a Martingale System, be careful. opening larger and larger trades GBPUSD against the trend; starting with short 0.01 increasing to now short 0.18 (!)

note that if I remember correctly, at the time the balance was only around 1500 Euros, going short 0.18 = short GBP 18000 , which is over 20000 Euros (!).

Note that GBPUSD is currently "only" at a one year high and the system being in ~40% drawdown already... don`t be surprised if there is going to be a 80%+ (or even 100%!) drawdown in the next 12 months or so.

if subscribing, subscribe with max 50% equity, (and withdraw profits regularly!) otherwise high chance you will get wiped out in the foreseeable future.

enzo pellitteri
745
enzo pellitteri 2024.05.29 13:22 
 

Constant trend without ups and downs. Very good signal,tank you

Mubashir Ahmad Khan
304
Mubashir Ahmad Khan 2024.05.26 02:06  (изменен 2024.07.25 17:13) 
 

He is a good trader and keep the account in profit. His customer support is excellent.

Update July 15, 2024: The trader has a large DD and is trying to control it, so lets see as to what happens next. I will keep you updated.

KannieYim
26
KannieYim 2024.04.23 16:11 
 

I followed the signal for two months, it is a good signal and makes stable profit. I will keep subscribe.

Lincoln Lo
68
Lincoln Lo 2024.04.17 07:00  (изменен 2024.04.26 19:06) 
 

Love the signal, it plays with multiple currencies at the same time, making profits daily. Low DD, no surprises.

2024.08.28 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.28 09:26
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.08.28 08:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.27 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 20:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 19:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 18:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 16:44
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 14:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 13:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.08.22 14:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.22 10:46
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.08.22 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 23:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.21 21:02
A large drawdown may occur on the account again
2024.08.21 18:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
