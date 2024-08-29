- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 108
Прибыльных трейдов:
2 353 (75.70%)
Убыточных трейдов:
755 (24.29%)
Лучший трейд:
155.14 EUR
Худший трейд:
-151.85 EUR
Общая прибыль:
6 011.60 EUR (331 099 pips)
Общий убыток:
-3 655.66 EUR (238 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (25.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
183.61 EUR (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
87.91%
Макс. загрузка депозита:
79.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.62
Длинных трейдов:
1 523 (49.00%)
Коротких трейдов:
1 585 (51.00%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.76 EUR
Средняя прибыль:
2.55 EUR
Средний убыток:
-4.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.55 EUR)
Макс. убыток в серии:
-157.35 EUR (2)
Прирост в месяц:
4.93%
Годовой прогноз:
59.82%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.95 EUR
Максимальная:
510.08 EUR (26.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.37% (510.08 EUR)
По эквити:
68.77% (795.23 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|787
|EURUSD
|668
|AUDCAD
|612
|NZDCAD
|536
|AUDNZD
|440
|GBPCAD
|32
|XAGUSD
|20
|EURSGD
|7
|GBPCHF
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|734
|EURUSD
|1K
|AUDCAD
|390
|NZDCAD
|317
|AUDNZD
|225
|GBPCAD
|18
|XAGUSD
|-17
|EURSGD
|3
|GBPCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|20K
|AUDCAD
|29K
|NZDCAD
|18K
|AUDNZD
|11K
|GBPCAD
|2.5K
|XAGUSD
|-1K
|EURSGD
|413
|GBPCHF
|133
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +155.14 EUR
Худший трейд: -152 EUR
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +25.59 EUR
Макс. убыток в серии: -53.55 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 22
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarkets-Live11
|0.22 × 9
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.39 × 41
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 46
еще 219...
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
Bevor Sie eines meiner Signale abonnieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sind, nämlich Ihr gesamtes Geld zu verlieren, und dass die bisherige Performance absolut keine Garantie oder Hinweis für zukünftige Ergebnisse ist.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 148%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
140
98%
3 108
75%
88%
1.64
0.76
EUR
EUR
69%
1:500
I start copy this signal right on July 2024!!
Now that I survive DD 70% together with signal provider.
Expecting he will bring me back into profit.
What is the point of opening positions in opposite directions? Better just close on lose
Essentially a Martingale System, be careful. opening larger and larger trades GBPUSD against the trend; starting with short 0.01 increasing to now short 0.18 (!)
note that if I remember correctly, at the time the balance was only around 1500 Euros, going short 0.18 = short GBP 18000 , which is over 20000 Euros (!).
Note that GBPUSD is currently "only" at a one year high and the system being in ~40% drawdown already... don`t be surprised if there is going to be a 80%+ (or even 100%!) drawdown in the next 12 months or so.
if subscribing, subscribe with max 50% equity, (and withdraw profits regularly!) otherwise high chance you will get wiped out in the foreseeable future.
Constant trend without ups and downs. Very good signal,tank you
He is a good trader and keep the account in profit. His customer support is excellent.
Update July 15, 2024: The trader has a large DD and is trying to control it, so lets see as to what happens next. I will keep you updated.
I followed the signal for two months, it is a good signal and makes stable profit. I will keep subscribe.
Love the signal, it plays with multiple currencies at the same time, making profits daily. Low DD, no surprises.