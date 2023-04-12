СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MQD5
Anton

MQD5

Anton
0 отзывов
Надежность
145 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 96%
MetaQuotes-Demo
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26 514
Прибыльных трейдов:
15 861 (59.82%)
Убыточных трейдов:
10 653 (40.18%)
Лучший трейд:
13 091.91 USD
Худший трейд:
-10 076.75 USD
Общая прибыль:
506 067.42 USD (3 936 287 pips)
Общий убыток:
-409 806.81 USD (2 429 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
97 (6 708.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 367.16 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
99.30%
Макс. загрузка депозита:
179.37%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.60
Длинных трейдов:
11 173 (42.14%)
Коротких трейдов:
15 341 (57.86%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
31.91 USD
Средний убыток:
-38.47 USD
Макс. серия проигрышей:
73 (-1 230.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-16 889.32 USD (6)
Прирост в месяц:
0.20%
Годовой прогноз:
5.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 910.12 USD
Максимальная:
20 946.80 USD (11.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.97% (15 688.02 USD)
По эквити:
57.37% (55 788.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 12018
USDCAD 4287
AUDUSD 2271
AUDCAD 2108
GBPUSD 1953
EURGBP 760
EURCAD 706
AUDNZD 666
USDJPY 523
EURAUD 353
EURCHF 310
USDCHF 188
GBPJPY 133
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 58K
USDCAD 7.8K
AUDUSD 405
AUDCAD 14K
GBPUSD 14K
EURGBP 4.4K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 10K
EURAUD 606
EURCHF 418
USDCHF 1.9K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 19
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 272K
USDCAD 307K
AUDUSD 314K
AUDCAD 174K
GBPUSD 111K
EURGBP 67K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 40K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 4K
GBPJPY -4.2K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 349
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13 091.91 USD
Худший трейд: -10 077 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6 708.55 USD
Макс. убыток в серии: -1 230.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MetaQuotes-Demo" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 312
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Test signal. Not for subscription!
Нет отзывов
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MQD5
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
196K
USD
145
0%
26 514
59%
99%
1.23
3.63
USD
57%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.