シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MQD5
Anton

MQD5

Anton
レビュー0件
信頼性
145週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 96%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
26 514
利益トレード:
15 861 (59.82%)
損失トレード:
10 653 (40.18%)
ベストトレード:
13 091.91 USD
最悪のトレード:
-10 076.75 USD
総利益:
506 067.42 USD (3 936 287 pips)
総損失:
-409 806.81 USD (2 429 525 pips)
最大連続の勝ち:
97 (6 708.55 USD)
最大連続利益:
13 367.16 USD (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
99.30%
最大入金額:
179.37%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
4.60
長いトレード:
11 173 (42.14%)
短いトレード:
15 341 (57.86%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
3.63 USD
平均利益:
31.91 USD
平均損失:
-38.47 USD
最大連続の負け:
73 (-1 230.12 USD)
最大連続損失:
-16 889.32 USD (6)
月間成長:
0.20%
年間予想:
5.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10 910.12 USD
最大の:
20 946.80 USD (11.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.97% (15 688.02 USD)
エクイティによる:
57.37% (55 788.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 12018
USDCAD 4287
AUDUSD 2271
AUDCAD 2108
GBPUSD 1953
EURGBP 760
EURCAD 706
AUDNZD 666
USDJPY 523
EURAUD 353
EURCHF 310
USDCHF 188
GBPJPY 133
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 58K
USDCAD 7.8K
AUDUSD 405
AUDCAD 14K
GBPUSD 14K
EURGBP 4.4K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 10K
EURAUD 606
EURCHF 418
USDCHF 1.9K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 19
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 272K
USDCAD 307K
AUDUSD 314K
AUDCAD 174K
GBPUSD 111K
EURGBP 67K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 40K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 4K
GBPJPY -4.2K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 349
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13 091.91 USD
最悪のトレード: -10 077 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +6 708.55 USD
最大連続損失: -1 230.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MetaQuotes-Demo"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 312
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
レビューなし
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
