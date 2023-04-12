SinyallerBölümler
Anton

MQD5

Anton
0 inceleme
Güvenilirlik
129 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 94%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25 655
Kârla kapanan işlemler:
15 348 (59.82%)
Zararla kapanan işlemler:
10 307 (40.18%)
En iyi işlem:
13 091.91 USD
En kötü işlem:
-10 076.75 USD
Brüt kâr:
490 733.98 USD (3 812 056 pips)
Brüt zarar:
-396 651.71 USD (2 363 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (6 708.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 367.16 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.30%
Maks. mevduat yükü:
179.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
10 917 (42.55%)
Satış işlemleri:
14 738 (57.45%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
31.97 USD
Ortalama zarar:
-38.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
73 (-1 230.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 889.32 USD (6)
Aylık büyüme:
0.79%
Yıllık tahmin:
11.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 910.12 USD
Maksimum:
20 946.80 USD (11.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (15 688.02 USD)
Varlığa göre:
57.37% (55 788.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 11614
USDCAD 4067
AUDUSD 2131
AUDCAD 2081
GBPUSD 1946
EURGBP 749
EURCAD 705
AUDNZD 666
USDJPY 510
EURAUD 353
EURCHF 306
USDCHF 171
GBPJPY 120
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 57K
USDCAD 8.3K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 13K
GBPUSD 14K
EURGBP 3.7K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 9.8K
EURAUD 606
EURCHF 479
USDCHF 1.3K
GBPJPY -9.8K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 42
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 249K
USDCAD 302K
AUDUSD 296K
AUDCAD 171K
GBPUSD 113K
EURGBP 63K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 38K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 3.4K
GBPJPY -8.1K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 785
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 091.91 USD
En kötü işlem: -10 077 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 708.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 230.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MetaQuotes-Demo" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.26 × 286
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
İnceleme yok
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MQD5
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
194K
USD
129
0%
25 655
59%
99%
1.23
3.67
USD
57%
1:100
