- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25 655
Kârla kapanan işlemler:
15 348 (59.82%)
Zararla kapanan işlemler:
10 307 (40.18%)
En iyi işlem:
13 091.91 USD
En kötü işlem:
-10 076.75 USD
Brüt kâr:
490 733.98 USD (3 812 056 pips)
Brüt zarar:
-396 651.71 USD (2 363 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (6 708.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 367.16 USD (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.30%
Maks. mevduat yükü:
179.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
10 917 (42.55%)
Satış işlemleri:
14 738 (57.45%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
31.97 USD
Ortalama zarar:
-38.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
73 (-1 230.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 889.32 USD (6)
Aylık büyüme:
0.79%
Yıllık tahmin:
11.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 910.12 USD
Maksimum:
20 946.80 USD (11.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (15 688.02 USD)
Varlığa göre:
57.37% (55 788.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11614
|USDCAD
|4067
|AUDUSD
|2131
|AUDCAD
|2081
|GBPUSD
|1946
|EURGBP
|749
|EURCAD
|705
|AUDNZD
|666
|USDJPY
|510
|EURAUD
|353
|EURCHF
|306
|USDCHF
|171
|GBPJPY
|120
|AUDCHF
|87
|AUDJPY
|56
|EURNZD
|49
|CADCHF
|27
|EURJPY
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|57K
|USDCAD
|8.3K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|13K
|GBPUSD
|14K
|EURGBP
|3.7K
|EURCAD
|9.2K
|AUDNZD
|-11K
|USDJPY
|9.8K
|EURAUD
|606
|EURCHF
|479
|USDCHF
|1.3K
|GBPJPY
|-9.8K
|AUDCHF
|-1.5K
|AUDJPY
|-382
|EURNZD
|-608
|CADCHF
|-2.5K
|EURJPY
|42
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|249K
|USDCAD
|302K
|AUDUSD
|296K
|AUDCAD
|171K
|GBPUSD
|113K
|EURGBP
|63K
|EURCAD
|88K
|AUDNZD
|-604
|USDJPY
|38K
|EURAUD
|112K
|EURCHF
|61K
|USDCHF
|3.4K
|GBPJPY
|-8.1K
|AUDCHF
|-28K
|AUDJPY
|3.4K
|EURNZD
|-13K
|CADCHF
|-1.6K
|EURJPY
|785
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13 091.91 USD
En kötü işlem: -10 077 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 708.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 230.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MetaQuotes-Demo" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.26 × 286
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.48 × 1619
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.79 × 335
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.31 × 8326
|
ActivTrades-Server
|4.16 × 4628
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|7.47 × 248
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|10.82 × 3896
|
InstaForex-Server
|15.59 × 174
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
