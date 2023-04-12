SignauxSections
Anton

MQD5

Anton
0 avis
Fiabilité
129 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 94%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25 654
Bénéfice trades:
15 347 (59.82%)
Perte trades:
10 307 (40.18%)
Meilleure transaction:
13 091.91 USD
Pire transaction:
-10 076.75 USD
Bénéfice brut:
490 732.79 USD (3 812 008 pips)
Perte brute:
-396 651.71 USD (2 363 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
97 (6 708.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 367.16 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
99.30%
Charge de dépôt maximale:
179.37%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
4.49
Longs trades:
10 916 (42.55%)
Courts trades:
14 738 (57.45%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
3.67 USD
Bénéfice moyen:
31.98 USD
Perte moyenne:
-38.48 USD
Pertes consécutives maximales:
73 (-1 230.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 889.32 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.84%
Prévision annuelle:
11.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 910.12 USD
Maximal:
20 946.80 USD (11.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (15 688.02 USD)
Par fonds propres:
57.37% (55 788.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 11614
USDCAD 4067
AUDUSD 2131
AUDCAD 2080
GBPUSD 1946
EURGBP 749
EURCAD 705
AUDNZD 666
USDJPY 510
EURAUD 353
EURCHF 306
USDCHF 171
GBPJPY 120
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 57K
USDCAD 8.3K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 13K
GBPUSD 14K
EURGBP 3.7K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 9.8K
EURAUD 606
EURCHF 479
USDCHF 1.3K
GBPJPY -9.8K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 42
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 249K
USDCAD 302K
AUDUSD 296K
AUDCAD 171K
GBPUSD 113K
EURGBP 63K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 38K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 3.4K
GBPJPY -8.1K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 785
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 091.91 USD
Pire transaction: -10 077 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +6 708.55 USD
Perte consécutive maximale: -1 230.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MetaQuotes-Demo" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.26 × 286
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Aucun avis
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

