Anton

MQD5

Anton
0 comentarios
Fiabilidad
145 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 96%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
26 514
Transacciones Rentables:
15 861 (59.82%)
Transacciones Irrentables:
10 653 (40.18%)
Mejor transacción:
13 091.91 USD
Peor transacción:
-10 076.75 USD
Beneficio Bruto:
506 067.42 USD (3 936 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-409 806.81 USD (2 429 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (6 708.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 367.16 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
99.30%
Carga máxima del depósito:
179.37%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
4.60
Transacciones Largas:
11 173 (42.14%)
Transacciones Cortas:
15 341 (57.86%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
3.63 USD
Beneficio medio:
31.91 USD
Pérdidas medias:
-38.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
73 (-1 230.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16 889.32 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.20%
Pronóstico anual:
5.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10 910.12 USD
Máxima:
20 946.80 USD (11.30%)
Reducción relativa:
De balance:
14.97% (15 688.02 USD)
De fondos:
57.37% (55 788.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 12018
USDCAD 4287
AUDUSD 2271
AUDCAD 2108
GBPUSD 1953
EURGBP 760
EURCAD 706
AUDNZD 666
USDJPY 523
EURAUD 353
EURCHF 310
USDCHF 188
GBPJPY 133
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 58K
USDCAD 7.8K
AUDUSD 405
AUDCAD 14K
GBPUSD 14K
EURGBP 4.4K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 10K
EURAUD 606
EURCHF 418
USDCHF 1.9K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 19
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 272K
USDCAD 307K
AUDUSD 314K
AUDCAD 174K
GBPUSD 111K
EURGBP 67K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 40K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 4K
GBPJPY -4.2K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 349
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13 091.91 USD
Peor transacción: -10 077 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +6 708.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 230.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MetaQuotes-Demo" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 312
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
No hay comentarios
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
