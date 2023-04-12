SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MQD5
Anton

MQD5

Anton
0 recensioni
Affidabilità
129 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 94%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25 655
Profit Trade:
15 348 (59.82%)
Loss Trade:
10 307 (40.18%)
Best Trade:
13 091.91 USD
Worst Trade:
-10 076.75 USD
Profitto lordo:
490 733.98 USD (3 812 056 pips)
Perdita lorda:
-396 651.71 USD (2 363 815 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (6 708.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 367.16 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.30%
Massimo carico di deposito:
179.37%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
10 917 (42.55%)
Short Trade:
14 738 (57.45%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
31.97 USD
Perdita media:
-38.48 USD
Massime perdite consecutive:
73 (-1 230.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 889.32 USD (6)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
11.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 910.12 USD
Massimale:
20 946.80 USD (11.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (15 688.02 USD)
Per equità:
57.37% (55 788.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 11614
USDCAD 4067
AUDUSD 2131
AUDCAD 2081
GBPUSD 1946
EURGBP 749
EURCAD 705
AUDNZD 666
USDJPY 510
EURAUD 353
EURCHF 306
USDCHF 171
GBPJPY 120
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 57K
USDCAD 8.3K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 13K
GBPUSD 14K
EURGBP 3.7K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 9.8K
EURAUD 606
EURCHF 479
USDCHF 1.3K
GBPJPY -9.8K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 42
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 249K
USDCAD 302K
AUDUSD 296K
AUDCAD 171K
GBPUSD 113K
EURGBP 63K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 38K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 3.4K
GBPJPY -8.1K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 785
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 091.91 USD
Worst Trade: -10 077 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 708.55 USD
Massima perdita consecutiva: -1 230.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MetaQuotes-Demo" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.26 × 286
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Non ci sono recensioni
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MQD5
30USD al mese
94%
0
0
USD
194K
USD
129
0%
25 655
59%
99%
1.23
3.67
USD
57%
1:100
