Anton

MQD5

Anton
0条评论
可靠性
145
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 96%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
26 514
盈利交易:
15 861 (59.82%)
亏损交易:
10 653 (40.18%)
最好交易:
13 091.91 USD
最差交易:
-10 076.75 USD
毛利:
506 067.42 USD (3 936 287 pips)
毛利亏损:
-409 806.81 USD (2 429 525 pips)
最大连续赢利:
97 (6 708.55 USD)
最大连续盈利:
13 367.16 USD (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
99.30%
最大入金加载:
179.37%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
13 小时
采收率:
4.60
长期交易:
11 173 (42.14%)
短期交易:
15 341 (57.86%)
利润因子:
1.23
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
31.91 USD
平均损失:
-38.47 USD
最大连续失误:
73 (-1 230.12 USD)
最大连续亏损:
-16 889.32 USD (6)
每月增长:
0.20%
年度预测:
5.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10 910.12 USD
最大值:
20 946.80 USD (11.30%)
相对跌幅:
结余:
14.97% (15 688.02 USD)
净值:
57.37% (55 788.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 12018
USDCAD 4287
AUDUSD 2271
AUDCAD 2108
GBPUSD 1953
EURGBP 760
EURCAD 706
AUDNZD 666
USDJPY 523
EURAUD 353
EURCHF 310
USDCHF 188
GBPJPY 133
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 58K
USDCAD 7.8K
AUDUSD 405
AUDCAD 14K
GBPUSD 14K
EURGBP 4.4K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 10K
EURAUD 606
EURCHF 418
USDCHF 1.9K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 19
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 272K
USDCAD 307K
AUDUSD 314K
AUDCAD 174K
GBPUSD 111K
EURGBP 67K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 40K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 4K
GBPJPY -4.2K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 349
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13 091.91 USD
最差交易: -10 077 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6 708.55 USD
最大连续亏损: -1 230.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MetaQuotes-Demo 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 312
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
没有评论
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 01:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 00:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 09:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 16:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 14:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.26 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
MQD5
每月30 USD
96%
0
0
USD
196K
USD
145
0%
26 514
59%
99%
1.23
3.63
USD
57%
1:100
