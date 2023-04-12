시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MQD5
Anton

MQD5

Anton
0 리뷰
안정성
145
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 96%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
26 514
이익 거래:
15 861 (59.82%)
손실 거래:
10 653 (40.18%)
최고의 거래:
13 091.91 USD
최악의 거래:
-10 076.75 USD
총 수익:
506 067.42 USD (3 936 287 pips)
총 손실:
-409 806.81 USD (2 429 525 pips)
연속 최대 이익:
97 (6 708.55 USD)
연속 최대 이익:
13 367.16 USD (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
99.30%
최대 입금량:
179.37%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
4.60
롱(주식매수):
11 173 (42.14%)
숏(주식차입매도):
15 341 (57.86%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
31.91 USD
평균 손실:
-38.47 USD
연속 최대 손실:
73 (-1 230.12 USD)
연속 최대 손실:
-16 889.32 USD (6)
월별 성장률:
0.20%
연간 예측:
5.78%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 910.12 USD
최대한의:
20 946.80 USD (11.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.97% (15 688.02 USD)
자본금별:
57.37% (55 788.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 12018
USDCAD 4287
AUDUSD 2271
AUDCAD 2108
GBPUSD 1953
EURGBP 760
EURCAD 706
AUDNZD 666
USDJPY 523
EURAUD 353
EURCHF 310
USDCHF 188
GBPJPY 133
AUDCHF 87
AUDJPY 56
EURNZD 49
CADCHF 27
EURJPY 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 58K
USDCAD 7.8K
AUDUSD 405
AUDCAD 14K
GBPUSD 14K
EURGBP 4.4K
EURCAD 9.2K
AUDNZD -11K
USDJPY 10K
EURAUD 606
EURCHF 418
USDCHF 1.9K
GBPJPY -9.4K
AUDCHF -1.5K
AUDJPY -382
EURNZD -608
CADCHF -2.5K
EURJPY 19
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 272K
USDCAD 307K
AUDUSD 314K
AUDCAD 174K
GBPUSD 111K
EURGBP 67K
EURCAD 88K
AUDNZD -604
USDJPY 40K
EURAUD 112K
EURCHF 61K
USDCHF 4K
GBPJPY -4.2K
AUDCHF -28K
AUDJPY 3.4K
EURNZD -13K
CADCHF -1.6K
EURJPY 349
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +13 091.91 USD
최악의 거래: -10 077 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +6 708.55 USD
연속 최대 손실: -1 230.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MetaQuotes-Demo"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 312
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.79 × 335
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.31 × 8326
ActivTrades-Server
4.16 × 4628
XMUK-MT5
4.32 × 25
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
7.47 × 248
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
10.82 × 3896
InstaForex-Server
15.59 × 174
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.