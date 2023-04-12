- 자본
- 축소
트레이드:
26 514
이익 거래:
15 861 (59.82%)
손실 거래:
10 653 (40.18%)
최고의 거래:
13 091.91 USD
최악의 거래:
-10 076.75 USD
총 수익:
506 067.42 USD (3 936 287 pips)
총 손실:
-409 806.81 USD (2 429 525 pips)
연속 최대 이익:
97 (6 708.55 USD)
연속 최대 이익:
13 367.16 USD (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
99.30%
최대 입금량:
179.37%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
4.60
롱(주식매수):
11 173 (42.14%)
숏(주식차입매도):
15 341 (57.86%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
3.63 USD
평균 이익:
31.91 USD
평균 손실:
-38.47 USD
연속 최대 손실:
73 (-1 230.12 USD)
연속 최대 손실:
-16 889.32 USD (6)
월별 성장률:
0.20%
연간 예측:
5.78%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 910.12 USD
최대한의:
20 946.80 USD (11.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.97% (15 688.02 USD)
자본금별:
57.37% (55 788.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12018
|USDCAD
|4287
|AUDUSD
|2271
|AUDCAD
|2108
|GBPUSD
|1953
|EURGBP
|760
|EURCAD
|706
|AUDNZD
|666
|USDJPY
|523
|EURAUD
|353
|EURCHF
|310
|USDCHF
|188
|GBPJPY
|133
|AUDCHF
|87
|AUDJPY
|56
|EURNZD
|49
|CADCHF
|27
|EURJPY
|19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|58K
|USDCAD
|7.8K
|AUDUSD
|405
|AUDCAD
|14K
|GBPUSD
|14K
|EURGBP
|4.4K
|EURCAD
|9.2K
|AUDNZD
|-11K
|USDJPY
|10K
|EURAUD
|606
|EURCHF
|418
|USDCHF
|1.9K
|GBPJPY
|-9.4K
|AUDCHF
|-1.5K
|AUDJPY
|-382
|EURNZD
|-608
|CADCHF
|-2.5K
|EURJPY
|19
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|272K
|USDCAD
|307K
|AUDUSD
|314K
|AUDCAD
|174K
|GBPUSD
|111K
|EURGBP
|67K
|EURCAD
|88K
|AUDNZD
|-604
|USDJPY
|40K
|EURAUD
|112K
|EURCHF
|61K
|USDCHF
|4K
|GBPJPY
|-4.2K
|AUDCHF
|-28K
|AUDJPY
|3.4K
|EURNZD
|-13K
|CADCHF
|-1.6K
|EURJPY
|349
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13 091.91 USD
최악의 거래: -10 077 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +6 708.55 USD
연속 최대 손실: -1 230.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MetaQuotes-Demo"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EQTrader-5
|0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
|0.27 × 312
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
QTrade-Server
|2.48 × 1619
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.79 × 335
Weltrade-Server
|3.00 × 1
Alpari-MT5
|3.31 × 8326
ActivTrades-Server
|4.16 × 4628
XMUK-MT5
|4.32 × 25
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
FBS-Real
|6.41 × 37
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
MIC-Five.com
|7.47 × 248
RFC-Server
|8.44 × 139
DestekFX-Real
|9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
|10.82 × 3896
InstaForex-Server
|15.59 × 174
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
196K
USD
USD
145
0%
26 514
59%
99%
1.23
3.63
USD
USD
57%
1:100