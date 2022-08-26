СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / UP 40 percent per month
Sergey Shchennikov

UP 40 percent per month

Sergey Shchennikov
0 отзывов
174 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2022 -38%
Just2Trade-MT5
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
577
Прибыльных трейдов:
187 (32.40%)
Убыточных трейдов:
390 (67.59%)
Лучший трейд:
1 742.62 USD
Худший трейд:
-1 315.00 USD
Общая прибыль:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Общий убыток:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (262.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 266.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
88.94%
Макс. загрузка депозита:
98.88%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
575 (99.65%)
Коротких трейдов:
2 (0.35%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-9.87 USD
Средняя прибыль:
312.47 USD
Средний убыток:
-164.43 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-4 512.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 512.55 USD (16)
Прирост в месяц:
-16.42%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 222.20 USD
Максимальная:
14 813.11 USD (117.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.69% (14 894.73 USD)
По эквити:
23.49% (2 747.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
UPRO 173
SQQQ 149
TQQQ 139
SPXU 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
UPRO 925
SQQQ -6.5K
TQQQ 6.7K
SPXU -6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
UPRO 3.3K
SQQQ -226
TQQQ 3.1K
SPXU -3.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 742.62 USD
Худший трейд: -1 315 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +262.03 USD
Макс. убыток в серии: -4 512.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА 


LA LA LA LA LA

Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UP 40 percent per month
1000 USD в месяц
-38%
0
0
USD
5.9K
USD
174
92%
577
32%
89%
0.91
-9.87
USD
72%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.