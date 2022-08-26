- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
577
利益トレード:
187 (32.40%)
損失トレード:
390 (67.59%)
ベストトレード:
1 742.62 USD
最悪のトレード:
-1 315.00 USD
総利益:
58 432.55 USD (38 630 pips)
総損失:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
最大連続の勝ち:
7 (262.03 USD)
最大連続利益:
3 266.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
88.94%
最大入金額:
98.88%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
575 (99.65%)
短いトレード:
2 (0.35%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-9.87 USD
平均利益:
312.47 USD
平均損失:
-164.43 USD
最大連続の負け:
16 (-4 512.55 USD)
最大連続損失:
-4 512.55 USD (16)
月間成長:
-16.42%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 222.20 USD
最大の:
14 813.11 USD (117.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.69% (14 894.73 USD)
エクイティによる:
23.49% (2 747.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|UPRO
|173
|SQQQ
|149
|TQQQ
|139
|SPXU
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|UPRO
|925
|SQQQ
|-6.5K
|TQQQ
|6.7K
|SPXU
|-6.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|UPRO
|3.3K
|SQQQ
|-226
|TQQQ
|3.1K
|SPXU
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 742.62 USD
最悪のトレード: -1 315 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +262.03 USD
最大連続損失: -4 512.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
-38%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
174
92%
577
32%
89%
0.91
-9.87
USD
USD
72%
1:200