Total de Trades:
577
Transacciones Rentables:
187 (32.40%)
Transacciones Irrentables:
390 (67.59%)
Mejor transacción:
1 742.62 USD
Peor transacción:
-1 315.00 USD
Beneficio Bruto:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Pérdidas Brutas:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (262.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 266.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
88.94%
Carga máxima del depósito:
98.88%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.38
Transacciones Largas:
575 (99.65%)
Transacciones Cortas:
2 (0.35%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-9.87 USD
Beneficio medio:
312.47 USD
Pérdidas medias:
-164.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-4 512.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 512.55 USD (16)
Crecimiento al mes:
-16.42%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 222.20 USD
Máxima:
14 813.11 USD (117.63%)
Reducción relativa:
De balance:
71.69% (14 894.73 USD)
De fondos:
23.49% (2 747.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|UPRO
|173
|SQQQ
|149
|TQQQ
|139
|SPXU
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|UPRO
|925
|SQQQ
|-6.5K
|TQQQ
|6.7K
|SPXU
|-6.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|UPRO
|3.3K
|SQQQ
|-226
|TQQQ
|3.1K
|SPXU
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 742.62 USD
Peor transacción: -1 315 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +262.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 512.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
