Sergey Shchennikov

UP 40 percent per month

Sergey Shchennikov
0 comentarios
174 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2022 -38%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
577
Transacciones Rentables:
187 (32.40%)
Transacciones Irrentables:
390 (67.59%)
Mejor transacción:
1 742.62 USD
Peor transacción:
-1 315.00 USD
Beneficio Bruto:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Pérdidas Brutas:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (262.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 266.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
88.94%
Carga máxima del depósito:
98.88%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.38
Transacciones Largas:
575 (99.65%)
Transacciones Cortas:
2 (0.35%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-9.87 USD
Beneficio medio:
312.47 USD
Pérdidas medias:
-164.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-4 512.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 512.55 USD (16)
Crecimiento al mes:
-16.42%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 222.20 USD
Máxima:
14 813.11 USD (117.63%)
Reducción relativa:
De balance:
71.69% (14 894.73 USD)
De fondos:
23.49% (2 747.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
UPRO 173
SQQQ 149
TQQQ 139
SPXU 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
UPRO 925
SQQQ -6.5K
TQQQ 6.7K
SPXU -6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
UPRO 3.3K
SQQQ -226
TQQQ 3.1K
SPXU -3.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 742.62 USD
Peor transacción: -1 315 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +262.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 512.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
2025.12.24 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.