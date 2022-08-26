- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
577
Gewinntrades:
187 (32.40%)
Verlusttrades:
390 (67.59%)
Bester Trade:
1 742.62 USD
Schlechtester Trade:
-1 315.00 USD
Bruttoprofit:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Bruttoverlust:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (262.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 266.61 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
88.94%
Max deposit load:
98.88%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
575 (99.65%)
Short-Positionen:
2 (0.35%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
312.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-4 512.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 512.55 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-16.42%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 222.20 USD
Maximaler:
14 813.11 USD (117.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.69% (14 894.73 USD)
Kapital:
23.49% (2 747.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|UPRO
|173
|SQQQ
|149
|TQQQ
|139
|SPXU
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|UPRO
|925
|SQQQ
|-6.5K
|TQQQ
|6.7K
|SPXU
|-6.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|UPRO
|3.3K
|SQQQ
|-226
|TQQQ
|3.1K
|SPXU
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 742.62 USD
Schlechtester Trade: -1 315 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +262.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 512.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
