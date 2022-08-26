SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / UP 40 percent per month
Sergey Shchennikov

UP 40 percent per month

Sergey Shchennikov
0 Bewertungen
174 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -38%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
577
Gewinntrades:
187 (32.40%)
Verlusttrades:
390 (67.59%)
Bester Trade:
1 742.62 USD
Schlechtester Trade:
-1 315.00 USD
Bruttoprofit:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Bruttoverlust:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (262.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 266.61 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
88.94%
Max deposit load:
98.88%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
575 (99.65%)
Short-Positionen:
2 (0.35%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
312.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-4 512.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 512.55 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-16.42%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 222.20 USD
Maximaler:
14 813.11 USD (117.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.69% (14 894.73 USD)
Kapital:
23.49% (2 747.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
UPRO 173
SQQQ 149
TQQQ 139
SPXU 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
UPRO 925
SQQQ -6.5K
TQQQ 6.7K
SPXU -6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
UPRO 3.3K
SQQQ -226
TQQQ 3.1K
SPXU -3.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 742.62 USD
Schlechtester Trade: -1 315 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +262.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 512.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
2025.12.24 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
