- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
577
盈利交易:
187 (32.40%)
亏损交易:
390 (67.59%)
最好交易:
1 742.62 USD
最差交易:
-1 315.00 USD
毛利:
58 432.55 USD (38 630 pips)
毛利亏损:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
最大连续赢利:
7 (262.03 USD)
最大连续盈利:
3 266.61 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
88.94%
最大入金加载:
98.88%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.38
长期交易:
575 (99.65%)
短期交易:
2 (0.35%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-9.87 USD
平均利润:
312.47 USD
平均损失:
-164.43 USD
最大连续失误:
16 (-4 512.55 USD)
最大连续亏损:
-4 512.55 USD (16)
每月增长:
-16.42%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
5 222.20 USD
最大值:
14 813.11 USD (117.63%)
相对跌幅:
结余:
71.69% (14 894.73 USD)
净值:
23.49% (2 747.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|UPRO
|173
|SQQQ
|149
|TQQQ
|139
|SPXU
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|UPRO
|925
|SQQQ
|-6.5K
|TQQQ
|6.7K
|SPXU
|-6.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|UPRO
|3.3K
|SQQQ
|-226
|TQQQ
|3.1K
|SPXU
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 742.62 USD
最差交易: -1 315 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +262.03 USD
最大连续亏损: -4 512.55 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-38%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
174
92%
577
32%
89%
0.91
-9.87
USD
USD
72%
1:200