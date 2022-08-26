- 자본
- 축소
트레이드:
580
이익 거래:
187 (32.24%)
손실 거래:
393 (67.76%)
최고의 거래:
1 742.62 USD
최악의 거래:
-1 315.00 USD
총 수익:
58 432.55 USD (38 630 pips)
총 손실:
-64 617.25 USD (36 311 pips)
연속 최대 이익:
7 (262.03 USD)
연속 최대 이익:
3 266.61 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
88.94%
최대 입금량:
98.88%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
578 (99.66%)
숏(주식차입매도):
2 (0.34%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-10.66 USD
평균 이익:
312.47 USD
평균 손실:
-164.42 USD
연속 최대 손실:
16 (-4 512.55 USD)
연속 최대 손실:
-4 512.55 USD (16)
월별 성장률:
-20.70%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 712.94 USD
최대한의:
15 303.85 USD (121.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.04% (15 385.47 USD)
자본금별:
23.49% (2 747.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|UPRO
|173
|SQQQ
|151
|TQQQ
|140
|SPXU
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|UPRO
|925
|SQQQ
|-6.8K
|TQQQ
|6.4K
|SPXU
|-6.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|UPRO
|3.3K
|SQQQ
|-501
|TQQQ
|2.9K
|SPXU
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 742.62 USD
최악의 거래: -1 315 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +262.03 USD
연속 최대 손실: -4 512.55 USD
