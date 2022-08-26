SegnaliSezioni
Sergey Shchennikov

UP 40 percent per month

Sergey Shchennikov
0 recensioni
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2022 -14%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
535
Profit Trade:
179 (33.45%)
Loss Trade:
356 (66.54%)
Best Trade:
1 742.62 USD
Worst Trade:
-1 315.00 USD
Profitto lordo:
57 347.24 USD (37 463 pips)
Perdita lorda:
-60 726.54 USD (32 412 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (262.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 266.61 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
87.93%
Massimo carico di deposito:
97.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
533 (99.63%)
Short Trade:
2 (0.37%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-6.32 USD
Profitto medio:
320.38 USD
Perdita media:
-170.58 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-4 512.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 512.55 USD (16)
Crescita mensile:
-7.37%
Previsione annuale:
-89.48%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 119.52 USD
Massimale:
12 710.43 USD (100.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.58% (12 783.20 USD)
Per equità:
23.49% (2 747.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UPRO 156
SQQQ 144
TQQQ 132
SPXU 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UPRO 1.7K
SQQQ -5.9K
TQQQ 6.8K
SPXU -5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UPRO 4.5K
SQQQ 414
TQQQ 3.3K
SPXU -3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 742.62 USD
Worst Trade: -1 315 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +262.03 USD
Massima perdita consecutiva: -4 512.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
