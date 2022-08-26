- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
535
Profit Trade:
179 (33.45%)
Loss Trade:
356 (66.54%)
Best Trade:
1 742.62 USD
Worst Trade:
-1 315.00 USD
Profitto lordo:
57 347.24 USD (37 463 pips)
Perdita lorda:
-60 726.54 USD (32 412 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (262.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 266.61 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
87.93%
Massimo carico di deposito:
97.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
533 (99.63%)
Short Trade:
2 (0.37%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-6.32 USD
Profitto medio:
320.38 USD
Perdita media:
-170.58 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-4 512.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 512.55 USD (16)
Crescita mensile:
-7.37%
Previsione annuale:
-89.48%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 119.52 USD
Massimale:
12 710.43 USD (100.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.58% (12 783.20 USD)
Per equità:
23.49% (2 747.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UPRO
|156
|SQQQ
|144
|TQQQ
|132
|SPXU
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UPRO
|1.7K
|SQQQ
|-5.9K
|TQQQ
|6.8K
|SPXU
|-5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UPRO
|4.5K
|SQQQ
|414
|TQQQ
|3.3K
|SPXU
|-3.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 742.62 USD
Worst Trade: -1 315 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +262.03 USD
Massima perdita consecutiva: -4 512.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА
LA LA LA LA LA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-14%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
160
91%
535
33%
88%
0.94
-6.32
USD
USD
62%
1:200