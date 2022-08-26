SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / UP 40 percent per month
Sergey Shchennikov

UP 40 percent per month

Sergey Shchennikov
0 comentários
174 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2022 -38%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
577
Negociações com lucro:
187 (32.40%)
Negociações com perda:
390 (67.59%)
Melhor negociação:
1 742.62 USD
Pior negociação:
-1 315.00 USD
Lucro bruto:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Perda bruta:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (262.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 266.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
88.94%
Depósito máximo carregado:
98.88%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
575 (99.65%)
Negociações curtas:
2 (0.35%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-9.87 USD
Lucro médio:
312.47 USD
Perda média:
-164.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-4 512.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 512.55 USD (16)
Crescimento mensal:
-16.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 222.20 USD
Máximo:
14 813.11 USD (117.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.69% (14 894.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.49% (2 747.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
UPRO 173
SQQQ 149
TQQQ 139
SPXU 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
UPRO 925
SQQQ -6.5K
TQQQ 6.7K
SPXU -6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
UPRO 3.3K
SQQQ -226
TQQQ 3.1K
SPXU -3.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 742.62 USD
Pior negociação: -1 315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +262.03 USD
Máxima perda consecutiva: -4 512.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.24 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 17:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.03 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 21:30
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
