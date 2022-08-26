- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
577
Negociações com lucro:
187 (32.40%)
Negociações com perda:
390 (67.59%)
Melhor negociação:
1 742.62 USD
Pior negociação:
-1 315.00 USD
Lucro bruto:
58 432.55 USD (38 630 pips)
Perda bruta:
-64 126.51 USD (35 796 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (262.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 266.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
88.94%
Depósito máximo carregado:
98.88%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
575 (99.65%)
Negociações curtas:
2 (0.35%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-9.87 USD
Lucro médio:
312.47 USD
Perda média:
-164.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-4 512.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 512.55 USD (16)
Crescimento mensal:
-16.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 222.20 USD
Máximo:
14 813.11 USD (117.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.69% (14 894.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.49% (2 747.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|UPRO
|173
|SQQQ
|149
|TQQQ
|139
|SPXU
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|UPRO
|925
|SQQQ
|-6.5K
|TQQQ
|6.7K
|SPXU
|-6.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|UPRO
|3.3K
|SQQQ
|-226
|TQQQ
|3.1K
|SPXU
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 742.62 USD
Pior negociação: -1 315 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +262.03 USD
Máxima perda consecutiva: -4 512.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
