Валюты / VNQ
VNQ: Vanguard Real Estate ETF
92.14 USD 0.51 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNQ за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.91, а максимальная — 92.80.
Следите за динамикой Vanguard Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
91.91 92.80
Годовой диапазон
76.92 99.19
- Предыдущее закрытие
- 92.65
- Open
- 92.59
- Bid
- 92.14
- Ask
- 92.44
- Low
- 91.91
- High
- 92.80
- Объем
- 5.006 K
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 1.26%
- Годовое изменение
- -5.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.