Dövizler / VNQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VNQ: Vanguard Real Estate ETF
91.69 USD 0.57 (0.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VNQ fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.66 ve Yüksek fiyatı olarak 92.49 aralığında işlem gördü.
Vanguard Real Estate ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VNQ haberleri
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- VNQI Vs. VNQ: International REITs Offer Higher Current Income (NASDAQ:VNQI)
- Realty Income Vs. W. P. Carey: Which Is The Better REIT To Buy Today? (NYSE:O)
- Why Over 40% Of My Dividend Portfolio Is In This One Sector
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- As inflows to U.S. stocks crest to biggest in more than a year, Bank of America says it’s time to ‘chase the laggards’
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- National Storage Affiliates: Fed Rate Cuts May Bring Long-Awaited Turnaround (NYSE:NSA)
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- Opinion: Wall Street hates REITs — why that might be good news for you
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- SPYI: Smart And Income-Rich Way To Invest In The S&P 500 (BATS:SPYI)
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- Cool Enough For Cuts
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- The Worst Setup For BDCs In Years
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Deep Undervaluation Makes SEGRO A Potential Acquisition Target (OTCMKTS:SEGXF)
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
Günlük aralık
91.66 92.49
Yıllık aralık
76.92 99.19
- Önceki kapanış
- 92.26
- Açılış
- 92.33
- Satış
- 91.69
- Alış
- 91.99
- Düşük
- 91.66
- Yüksek
- 92.49
- Hacim
- 4.323 K
- Günlük değişim
- -0.62%
- Aylık değişim
- 0.49%
- 6 aylık değişim
- 0.77%
- Yıllık değişim
- -6.18%
21 Eylül, Pazar