VNQ: Vanguard Real Estate ETF
92.05 USD 0.21 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNQ hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.83 bis zu einem Hoch von 92.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
91.83 92.49
Jahresspanne
76.92 99.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.26
- Eröffnung
- 92.33
- Bid
- 92.05
- Ask
- 92.35
- Tief
- 91.83
- Hoch
- 92.49
- Volumen
- 2.890 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 0.89%
- 6-Monatsänderung
- 1.16%
- Jahresänderung
- -5.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K