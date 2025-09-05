KurseKategorien
Währungen / VNQ
Zurück zum Aktien

VNQ: Vanguard Real Estate ETF

92.05 USD 0.21 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNQ hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.83 bis zu einem Hoch von 92.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VNQ News

Tagesspanne
91.83 92.49
Jahresspanne
76.92 99.19
Vorheriger Schlusskurs
92.26
Eröffnung
92.33
Bid
92.05
Ask
92.35
Tief
91.83
Hoch
92.49
Volumen
2.890 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
0.89%
6-Monatsänderung
1.16%
Jahresänderung
-5.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K