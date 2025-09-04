货币 / VNQ
VNQ: Vanguard Real Estate ETF
92.07 USD 0.07 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VNQ汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点91.95和高点93.58进行交易。
关注Vanguard Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VNQ新闻
日范围
91.95 93.58
年范围
76.92 99.19
- 前一天收盘价
- 92.14
- 开盘价
- 92.37
- 卖价
- 92.07
- 买价
- 92.37
- 最低价
- 91.95
- 最高价
- 93.58
- 交易量
- 7.108 K
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 1.19%
- 年变化
- -5.79%
